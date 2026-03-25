Бродский объяснил, когда ослабнет связь Ирана и России

Дата публикации 25 марта 2026 04:51
Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Фото: Reuters/Rouhollah Vahdati

Россия в долгосрочной перспективе не сможет рассчитывать на Иран как на стратегического партнера. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. По его словам, текущие события на Ближнем Востоке уже влияют на баланс сил в регионе.

В будущем это может привести к серьезным изменениям в союзах, сообщает портал Новини.LIVE.

Дипломат отметил, что в краткосрочной перспективе Москва может получить экономическую выгоду. В частности, рост цен на нефть способен принести дополнительные доходы. Однако стратегически ситуация развивается в противоположном направлении. Речь идет о постепенном ослаблении ключевых партнерств

Бродский подчеркнул, что отношения между Москвой и Тегераном уже теряют прежнюю устойчивость. По его словам, обе стороны начинают осознавать ограничения этого сотрудничества. Это касается как военной, так и политической составляющей. В результате союз может существенно трансформироваться. 

"В краткосрочной перспективе цены на нефть позволят заработать несколько миллиардов, но это не меняет кардинально ситуацию. В долгосрочной перспективе Россия не сможет рассчитывать на Иран. Эта связка Россия Иран просто перестанет существовать или будет значительно ослаблена", — заявил Бродский. 

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп озвучил ориентировочные сроки возможных переговоров о мире между Украиной и Россией.

В то же время появилась информация о том, сколько времени может понадобиться для возобновления авиасообщения в Украине после завершения войны. 

Иран Израиль Биньямин Нетаньяху Россия Моджтаба Хаменеи Ближний Восток
Автор:
