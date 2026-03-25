Бродский объяснил, когда ослабнет связь Ирана и России

Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

Россия в долгосрочной перспективе не сможет рассчитывать на Иран как на стратегического партнера. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. По его словам, текущие события на Ближнем Востоке уже влияют на баланс сил в регионе.

В будущем это может привести к серьезным изменениям в союзах.

Союз России и Ирана может ослабнуть

Дипломат отметил, что в краткосрочной перспективе Москва может получить экономическую выгоду. В частности, рост цен на нефть способен принести дополнительные доходы. Однако стратегически ситуация развивается в противоположном направлении. Речь идет о постепенном ослаблении ключевых партнерств.

Президент РФ Владимир Путин.

Бродский подчеркнул, что отношения между Москвой и Тегераном уже теряют прежнюю устойчивость. По его словам, обе стороны начинают осознавать ограничения этого сотрудничества. Это касается как военной, так и политической составляющей. В результате союз может существенно трансформироваться.

"В краткосрочной перспективе цены на нефть позволят заработать несколько миллиардов, но это не меняет кардинально ситуацию. В долгосрочной перспективе Россия не сможет рассчитывать на Иран. Эта связка Россия Иран просто перестанет существовать или будет значительно ослаблена", — заявил Бродский.

