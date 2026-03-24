Трамп заявил, что ожидает мирного соглашения между Украиной и РФ до выборов

Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Фото: Reuters/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости достижения соглашения между Украиной и Россией. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме. По его словам, стороны должны сесть за стол переговоров.

Трамп также отметил, что рассчитывает на прогресс в этом вопросе, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Новый срок для переговоров

Глава Белого дома подчеркнул, что хотел бы увидеть результат до промежуточных выборов в США, которые запланированы на 3 ноября. По мнению Дональда Трампа, стороны уже приблизились к возможному соглашению. При этом он напомнил о своем опыте урегулирования международных конфликтов. Президент США также дал оценку сложности текущей ситуации.

"Я бы хотел увидеть, как Путин и Зеленский сядут за стол переговоров и заключат соглашение. Я думаю, они приближаются к этому, но я говорю это уже давно. Эта война должна была быть самой простой, но это две стороны, которые искренне ненавидят друг друга", — объяснил Дональд Трамп.

Какие выборы пройдут 3 ноября

В последний месяц осени 2026 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. В этот день будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей и часть Сената, примерно треть его состава.

Также в ряде штатов состоятся выборы губернаторов и местных органов власти. Эти выборы традиционно рассматриваются как оценка работы действующей администрации. Их результаты могут существенно повлиять на баланс сил в федеральной политике и дальнейшее принятие законов.

Напомним, перед заявлением Дональда Трампа о переговорах Россией был нанесен очередной массированный ракетный и дроновый удар по городам Украины.

В Ивано-Франковске ударный беспилотник причинил серьезные разрушения, есть раненные и погибшие.