РФ нанесла удар по Ивано-Франковску: есть погибшие и раненые

Последствия атаки РФ по Ивано-Франковску.

Российские войска днем 24 марта атаковали Ивано-Франковск ударным дроном. В результате обстрела есть погибшие, раненые и разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив и глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает Новини.LIVE.

Последствия атаки России по Ивано-Франковску

В результате российской атаки повреждения получили здания городского и областного роддомов, а также около десяти жилых домов.

"К сожалению, есть поврежденные окна, в частности, роддома и близлежащих зданий. Во время тревоги в подвальном помещении медучреждения принимали роды у двух женщин", — сказал Марцинкив в комментарии "Суспільному".

По словам Светланы Онищук, в результате атаки погибли два человека, еще четверо получили ранения, среди них — 6-летний ребенок.

Как впоследствии сообщил городской голова в своем обращении, в результате российской атаки по жилой застройке погиб нацгвардеец и его новорожденная дочь. Также он ответил, в каком состоянии находится раненый мальчик.

"К сожалению, произошла трагедия — погиб нацгвардеец и его дочь. Вечная память. Относительно мальчика, который находится в больнице, состояние его стабильное и нет угрозы жизни", — сообщил Мирцинкив.

Мэр отметил, что пострадавшим будут компенсировать убытки из городского бюджета. Он призвал местных жителей, чей дом пострадал в результате обстрела, обращаться в ЦНАП.

Ночью и днем 24 марта российская армия нанесла массированный удар по территории Украины. Целью врага стала гражданская и критическая инфраструктура.

Во время дневной атаки серия громких взрывов прозвучала в Ивано-Франковске, Виннице, Тернополе и Львове.