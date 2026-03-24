РФ завдала удару по Івано-Франківську: є загиблі і поранені

Наслідки атаки РФ по Івано-Франківську.

Російські війська вдень 24 березня атакували Івано-Франківськ ударним дроном. Унаслідок обстрілу є загиблі, поранені та руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків та очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Новини.LIVE.

Насліки атаки Росії по Івано-Франківську

Внаслідок російської атаки пошкоджень зазнали будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько десяти житлових будинків.

"На жаль, є пошкоджені вікна, зокрема, пологового будинку і довколишніх будівель. Під час тривоги у підвальному приміщенні медзакладу приймали пологи у двох жінок", — сказав Марцінків у коментарі "Суспільному".

За словами Світлани Онищук, унаслідок атаки загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення, серед них — 6-річна дитина.

Як згодом повідомив міський голова у своєму зверненні, внаслідок російської атаки по житловій забудові загинув нацгвардієць та його новонароджена донька. Також він відповів, у якому стані перебуває поранений хлопчик.

"На жаль, сталася трагедія — загинув нацгвардієць та його донька. Вічна пам'ять. Щодо хлопчика, що перебуває у лікарні, стан його стабільний і немає загрози життю", — повідомив Мірцінків.

Мер зазначив, що постраждалим компенсуватимуть збитки з міського бюджету. Він закликав місцевих мешканців, чия оселя постражадла внаслідок обстрілу, звертатися до ЦНАП.

Вночі та вдень 24 березня російська армія завдала масованого удару по території України. Ціллю ворога стала цивільна та критична інфраструктура.

Під час денної атаки серія гучних вибухів пролунала у Івано-Франківську, Вінниці, Тернополі та Львові.