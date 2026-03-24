Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
РФ завдала удару по Івано-Франківську: є загиблі і поранені

РФ завдала удару по Івано-Франківську: є загиблі і поранені

Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 20:07
РФ завдала удару по Івано-Франківську: є загиблі і поранені
Наслідки атаки РФ по Івано-Франківську. Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Російські війська вдень 24 березня атакували Івано-Франківськ ударним дроном. Унаслідок обстрілу є загиблі, поранені та руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків та очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Насліки атаки Росії по Івано-Франківську

Внаслідок російської атаки пошкоджень зазнали будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько десяти житлових будинків.

"На жаль, є пошкоджені вікна, зокрема, пологового будинку і довколишніх будівель. Під час тривоги у підвальному приміщенні медзакладу приймали пологи у двох жінок", сказав Марцінків у коментарі "Суспільному".

За словами Світлани Онищук, унаслідок атаки загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення, серед них — 6-річна дитина.

У ОВА повідомили про наслідки удару по Івано-Франківську
Повідомлення Світлани Онищук. Фото: скриншот з Facebook

Як згодом повідомив міський голова у своєму зверненні, внаслідок російської атаки по житловій забудові загинув нацгвардієць та його новонароджена донька. Також він відповів, у якому стані перебуває поранений хлопчик.

"На жаль, сталася трагедія — загинув нацгвардієць та його донька. Вічна пам'ять. Щодо хлопчика, що перебуває у лікарні, стан його стабільний і немає загрози життю", — повідомив Мірцінків.

Мер зазначив, що постраждалим компенсуватимуть збитки з міського бюджету. Він закликав місцевих мешканців, чия оселя постражадла внаслідок обстрілу, звертатися до ЦНАП.

Вночі та вдень 24 березня російська армія завдала масованого удару по території України. Ціллю ворога стала цивільна та критична інфраструктура.

Під час денної атаки серія гучних вибухів пролунала у Івано-Франківську, Вінниці, Тернополі та Львові.

Івано-Франківськ обстріли загиблі
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації