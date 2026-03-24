Головна Новини дня Потужні вибухи лунають у Тернополі, Вінниці, Івано-Франківську

Потужні вибухи лунають у Тернополі, Вінниці, Івано-Франківську

Дата публікації: 24 березня 2026 16:56
Потужні вибухи лунають у Тернополі, Вінниці, Івано-Франківську
Дим внаслідок атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС України

У вівторок, 24 березня, російські окупанти атакували безпілотниками низку міст України. Зокрема, потужні вибухи лунали у Тернополі, Вінниці та Івано-Франківську. Зафіксовано пожежі та руйнування.

Про це інформує Новини.LIVE.

Сьогодні вдень російські війська безпілотниками атакували Україну. Вибухи, зокрема, лунали у Тернополі, Вінниці, Івано-Франківську.

Тернопільські місцеві ЗМІ повідомляють про влучання ворожого дрона в адмінбудівлю.

Очільник Тернопільської ОВА повідомляв:

"Повітряна тривога в області триває. Працює ППО. Фіксується збиття ворожих об'єктів".

Скриншот Пастуха/Facebook

Водночас в Івано-Франківську виникла пожежа в центрі міста внаслідок ворожого удару.

О 17:12 очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна написала у Telegram, що ворог атакує Вінницю й закликала всіх жителів пройти в укриття.

Скриншот очільниці ОВА/Telegram

Нагадаємо, що у Запоріжжі внаслідок російської атаки в ніч проти 24 березня та вранці під удар потрапив один із районів міста. Після обстрілу спалахнула пожежа на автозаправній станції, через що над містом піднявся густий дим, який бачили місцеві жителі.

Також ми інформували, що у ніч проти 24 березня в Запоріжжі та Полтаві пролунали вибухи на тлі масованої атаки російських безпілотників. Було зафіксовано пуски балістичних ракет. Також міста були під атакою ворожих дронів.

вибух Вінниця Тернопіль Івано-Франківськ війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
