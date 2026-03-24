Мощные взрывы раздаются в Тернополе, Виннице, Ивано-Франковске

Дым в результате атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Во вторник, 24 марта, российские оккупанты атаковали беспилотниками ряд городов Украины. В частности, мощные взрывы раздавались в Тернополе, Виннице и Ивано-Франковске. Зафиксированы пожары и разрушения.

Об этом информирует Новини.LIVE.

Тернопольские местные СМИ сообщают о попадании вражеского дрона в админздание.

Глава Тернопольской ОВА сообщал:

"Воздушная тревога в области продолжается. Работает ПВО. Фиксируется сбитие вражеских объектов".

Скриншот Пастуха/Facebook

В то же время в Ивано-Франковске возник пожар в центре города в результате вражеского удара.

В 17:12 глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная написала в Telegram, что враг атакует Винницу и призвала всех жителей пройти в укрытие.

Скриншот руководительницы ОВА/Telegram

Напомним, что в Запорожье в результате российской атаки в ночь на 24 марта и утром под удар попал один из районов города. После обстрела вспыхнул пожар на автозаправочной станции, из-за чего над городом поднялся густой дым, который видели местные жители.

Также мы информировали, что в ночь на 24 марта в Запорожье и Полтаве прогремели взрывы на фоне массированной атаки российских беспилотников. Были зафиксированы пуски баллистических ракет. Также города были под атакой вражеских дронов.