Мощные взрывы раздаются в Тернополе, Виннице, Ивано-Франковске
Во вторник, 24 марта, российские оккупанты атаковали беспилотниками ряд городов Украины. В частности, мощные взрывы раздавались в Тернополе, Виннице и Ивано-Франковске. Зафиксированы пожары и разрушения.
Россияне дронами атаковали ряд регионов Украины
Тернопольские местные СМИ сообщают о попадании вражеского дрона в админздание.
Глава Тернопольской ОВА сообщал:
"Воздушная тревога в области продолжается. Работает ПВО. Фиксируется сбитие вражеских объектов".
В то же время в Ивано-Франковске возник пожар в центре города в результате вражеского удара.
В 17:12 глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная написала в Telegram, что враг атакует Винницу и призвала всех жителей пройти в укрытие.
Напомним, что в Запорожье в результате российской атаки в ночь на 24 марта и утром под удар попал один из районов города. После обстрела вспыхнул пожар на автозаправочной станции, из-за чего над городом поднялся густой дым, который видели местные жители.
Также мы информировали, что в ночь на 24 марта в Запорожье и Полтаве прогремели взрывы на фоне массированной атаки российских беспилотников. Были зафиксированы пуски баллистических ракет. Также города были под атакой вражеских дронов.
