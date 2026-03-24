В Запорожье взорвалась заправка из-за российской атаки

В Запорожье взорвалась заправка из-за российской атаки

Дата публикации 24 марта 2026 08:22
В Запорожье взорвалась заправка из-за российской атаки
Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Запорожья

В Запорожье российский удар утром во вторник, 24 марта, пришелся по одному из районов города, после чего на месте вспыхнула автозаправочная станция.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Новости.LIVE.

Один из районов Запорожья оказался под российским ударом в ночь на 24 марта и утром. После атаки на месте возник пожар на автозаправочной станции.

Именно поэтому над городом виден дым, который заметили жители Запорожья. Предварительно сообщается, что в результате удара пострадавших нет.

Отметим, что Запорожье пережило этой ночью мощную массированную российскую атаку. Иван Федоров добавил, что под удар попали жилые кварталы и объекты инфраструктуры. Известно об одном погибшем. Еще девять человек получили ранения, всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Повреждения зафиксировали в 20 многоэтажных домах и шести частных домах. Также пострадали магазин, нежилые здания и предприятия. Один из поврежденных домов расположен рядом с тем, который был разрушен ранее и недавно отстроен. Люди только успели вернуться в свои квартиры.

Сейчас в поврежденных домах закрывают выбитые окна и балконы, чтобы люди могли как можно быстрее вернуться домой. В частном секторе коммунальные службы вместе с подрядными организациями ремонтируют кровли.

Россия атаковала также Полтавскую область в ночь на 24 марта. Известно, что там есть погибшие и большое количество повреждений гражданских жилых домов.

Недавно в Запорожье произошла трагедия из-за российского обстрела. В доме от прямого попадания погибли двое взрослых: мать и отец двух несовершеннолетних детей в возрасте 15 и 11 лет.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
