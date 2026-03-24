Обстріл Запоріжжя 24 березня - сталися пожежі, пошкоджені будинки

Російські окупанти в ніч проти 24 березня атакували дронами Запоріжжя. Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування, пожежі і постраждалих людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Згідно дописам Федорова, спочатку о 02:27 була інформація про одну поранену людину та пожежа. Згодом кількість наслідків збільшувалася.

"Надходять повідомлення про пожежі та руйнування, пошкоджений торговий об'єкт - збільшується кількість пошкоджень різних об'єктів внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Атака триває. Перебувайте у безпеці", — йшлося у повідомленні о 02:38.

Ще через кілька хвилин Федоров написав, що росіяни влучили дроном у багатоповерхівку. Попередньо відомо про потерпілих.

Новина доповнюється...