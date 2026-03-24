Росія могла запустили ракети з літаків Ту-95МС і Ту-160МС
Російські окупанти в ніч з 23 на 24 березня підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС в Ту-160МС. Наразі ворог, попередньо, здійснив пуски крилатих ракет.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Росіяни, ймовірно, запустили по Україні ракети 24 березня
"Імовірно здійснено пуски крилатих ракет із літаків стратегічної авіації Т-95МС,Ту-160МС. Не ігноруйте тривогу!", — йдеться у повідомленні о 02:44.
Також варто зауважити, що прямо зараз існує загроза застосування балістики. Військові вже фіксували пуски балістичних ракет на Полтаву і Запоріжжя. Окрім того, у повітряному просторі України багато дронів.
Перед цим ввечері 23 березня президент Володимир Зеленський попереджав, що росіяни готують комбінований удар по Україні.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:01 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що кілька годин тому росіяни намагались атакувати дронами Київ, у столиці було чути вибухи. Окрім того, ворог намагався вдарити дронами по Харкову.
Також ми писали, що вдень 23 березня з'явились чутки, що росіяни можуть вдарили по Київському залізничному вокзалу. В "Укрзалізниці" заявили, що вокзал залишається потенційної мішенню для ворога, але робота об'єкта триває у штатному режимі.
