Росія могла запустили ракети з літаків Ту-95МС і Ту-160МС

Бомбардувальник Ту-95. Фото: Wikimedia Commons

Російські окупанти в ніч з 23 на 24 березня підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС в Ту-160МС. Наразі ворог, попередньо, здійснив пуски крилатих ракет.

"Імовірно здійснено пуски крилатих ракет із літаків стратегічної авіації Т-95МС,Ту-160МС. Не ігноруйте тривогу!", — йдеться у повідомленні о 02:44.

Також варто зауважити, що прямо зараз існує загроза застосування балістики. Військові вже фіксували пуски балістичних ракет на Полтаву і Запоріжжя. Окрім того, у повітряному просторі України багато дронів.

Перед цим ввечері 23 березня президент Володимир Зеленський попереджав, що росіяни готують комбінований удар по Україні.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:01 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що кілька годин тому росіяни намагались атакувати дронами Київ, у столиці було чути вибухи. Окрім того, ворог намагався вдарити дронами по Харкову.

Також ми писали, що вдень 23 березня з'явились чутки, що росіяни можуть вдарили по Київському залізничному вокзалу. В "Укрзалізниці" заявили, що вокзал залишається потенційної мішенню для ворога, але робота об'єкта триває у штатному режимі.