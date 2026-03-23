Зеленський попередив про підготовку Росією масованого обстрілу

У понеділок ввечері, 23 березня, Президент України Володимир Зеленський попередив громадян про підготовку Росією нового масованого обстрілу. Він зазначив, що про це свідчать дані розвідки. А також закликав українців реагувати сьогодні на повітряну тривогу.

Читайте також:

Глава держави попередив українців про ризик масованого удару та звернувся із закликом:

"Сьогодні звертайте увагу на сигнали тривоги. Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Відповідні наші розпорядження для ППО вже були. Бережіть, будь ласка, себе та Україну".

Зеленський про ситуацію з пальним в Україні

Президент поінформував, що провів детальну розмову з прем'єркою Юлією Свириденко та очільником "Нафтогазу" Сергієм Корецьким щодо ситуації з паливом в Україні.

Він наголосив, що уряд, "Нафтогаз" та інші інституції мають тісно співпрацювати з учасниками ринку, щоб забезпечити стабільні постачання і краще інформувати суспільство про можливості державної підтримки.

"Урядовці, Нафтогаз та всі інституції мають працювати дуже тісно з учасниками паливного ринку, щоб постачання було без збоїв і щоб суспільство бачило чіткіше, які можливості державної підтримки є. Вдячний і тим сусідам України, які надійністю співпраці з нами допомагають пройти цей непростий період. Спільні дії та координація завжди допомагають", — наголосив український лідер.

Зеленський: Росія допомагає Ірану та готує нові загрози

Президент повідомив, що за даними ГУР, ситуація навколо Ірану залишається напруженою, а Росія продовжує передавати іранському режиму розвідувальну інформацію. За його словами, така співпраця є деструктивною, адже лише посилює глобальну нестабільність, впливає на ринки та ускладнює паливну ситуацію в різних країнах.

Зеленський наголосив, що підтримка Ірану фактично затягує війну, тому на такі дії має бути реакція. Окремо він зазначив, що Білорусь і надалі допомагає Росії, зокрема надає свою територію для атак проти України.

Президент нагадав, що раніше на території Білорусі вже розміщували обладнання для підтримки атак дронами, яке згодом було знищене. Водночас за даними розвідки, Росія планує й надалі використовувати як білоруську, так і тимчасово окуповану територію України для розміщення наземних станцій управління безпілотниками.

Зеленський підкреслив, що Україна реагуватиме на ці загрози, і відповідь буде відчутною.

Нещодавно Зеленський заявляв, що Україна має підтверджені дані про подальшу передачу Росією розвідувальної інформації іранському режиму. За його словами, для цього РФ використовує власні можливості радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частково залучає дані, отримані від партнерів на Близькому Сході.

Також лідер повідомляв, що частину командирів РФ відсторонили від роботи через брехню у звітах щодо ситуації на полі бою. Крім того, глава держави зазначив, що фіксувалися спроби росіян активізувати спроби наступів на тлі потепління.

У неділю, 22 березня, Зеленський розкрив деталі останніх зустрічей делегацій України та США. Він зазначив, що найближчим часом обміни полоненими, ймовірно, продовжаться.