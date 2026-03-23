Зеленский предупредил о подготовке Россией массированного обстрела

Зеленский предупредил о подготовке Россией массированного обстрела

Дата публикации 23 марта 2026 20:55
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В понедельник вечером, 23 марта, Президент Украины Владимир Зеленский предупредил граждан о подготовке Россией нового массированного обстрела. Он отметил, что об этом свидетельствуют данные разведки. А также призвал украинцев реагировать сегодня на воздушную тревогу.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на вечернее видеообращение Владимира Зеленского.

Глава государства предупредил украинцев о риске массированного удара и обратился с призывом:

"Сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Соответствующие наши распоряжения для ПВО уже были. Берегите, пожалуйста, себя и Украину".

Зеленский о ситуации с топливом в Украине

Президент сообщил, что провел детальный разговор с премьером Юлией Свириденко и главой "Нафтогаза" Сергеем Корецким о ситуации с топливом в Украине.

Он отметил, что правительство, "Нафтогаз" и другие институты должны тесно сотрудничать с участниками рынка, чтобы обеспечить стабильные поставки и лучше информировать общество о возможностях государственной поддержки.

"Чиновники, Нафтогаз и все институты должны работать очень тесно с участниками топливного рынка, чтобы поставки были без сбоев и чтобы общество видело четче, какие возможности государственной поддержки есть. Благодарен и тем соседям Украины, которые надежностью сотрудничества с нами помогают пройти этот непростой период. Совместные действия и координация всегда помогают", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский: Россия помогает Ирану и готовит новые угрозы

Президент сообщил, что по данным ГУР, ситуация вокруг Ирана остается напряженной, а Россия продолжает передавать иранскому режиму разведывательную информацию. По его словам, такое сотрудничество является деструктивным, ведь только усиливает глобальную нестабильность, влияет на рынки и усложняет топливную ситуацию в разных странах.

Зеленский отметил, что поддержка Ирана фактически затягивает войну, поэтому на такие действия должна быть реакция. Отдельно он отметил, что Беларусь и в дальнейшем помогает России, в частности предоставляет свою территорию для атак против Украины.

Президент напомнил, что ранее на территории Беларуси уже размещали оборудование для поддержки атак дронами, которое впоследствии было уничтожено. В то же время по данным разведки, Россия планирует и в дальнейшем использовать как белорусскую, так и временно оккупированную территорию Украины для размещения наземных станций управления беспилотниками.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет реагировать на эти угрозы, и ответ будет ощутимым.

Недавно Зеленский заявлял, что Украина имеет подтвержденные данные о дальнейшей передаче Россией разведывательной информации иранскому режиму. По его словам, для этого РФ использует собственные возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также частично привлекает данные, полученные от партнеров на Ближнем Востоке.

Также лидер сообщал, что часть командиров РФ отстранили от работы из-за лжи в отчетах о ситуации на поле боя. Кроме того, глава государства отметил, что фиксировались попытки россиян активизировать попытки наступлений на фоне потепления.

В воскресенье, 22 марта, Зеленский раскрыл детали последних встреч делегаций Украины и США. Он отметил, что в ближайшее время обмены пленными, вероятно, продолжатся.

Владимир Зеленский обстрелы война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
