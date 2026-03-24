Россия могла запустили ракеты с самолетов Ту-95МС и Ту-160МС

Дата публикации 24 марта 2026 03:01
Бомбардировщик Ту-95. Фото: Wikimedia Commons

Российские оккупанты в ночь с 23 на 24 марта подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС в Ту-160МС. Сейчас враг, предварительно, осуществил пуски крылатых ракет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Предположительно осуществлены пуски крылатых ракет с самолетов стратегической авиации Т-95МС,Ту-160МС. Не игнорируйте тревогу!", — говорится в сообщении в 02:44.

Также стоит заметить, что прямо сейчас существует угроза применения баллистики. Военные уже фиксировали пуски баллистических ракет на Полтаву и Запорожье. Кроме того, в воздушном пространстве Украины много дронов.

Перед этим вечером 23 марта президент Владимир Зеленский предупреждал, что россияне готовят комбинированный удар по Украине.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:01 карта воздушных тревог выглядит так.

Россия могла запустили ракеты с самолетов Ту-95МС и Ту-160МС - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что несколько часов назад россияне пытались атаковать дронами Киев, в столице были слышны взрывы. Кроме того, враг пытался ударить дронами по Харькову.

Также мы писали, что днем 23 марта появились слухи, что россияне могут ударили по Киевскому железнодорожному вокзалу. В "Укрзализныце" заявили, что вокзал остается потенциальной мишенью для врага, но работа объекта продолжается в штатном режиме.

обстрелы ракета война в Украине Россия крылатые ракеты Ту-95
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
