Россия могла запустили ракеты с самолетов Ту-95МС и Ту-160МС
Российские оккупанты в ночь с 23 на 24 марта подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС в Ту-160МС. Сейчас враг, предварительно, осуществил пуски крылатых ракет.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Россияне, вероятно, запустили по Украине ракеты 24 марта
"Предположительно осуществлены пуски крылатых ракет с самолетов стратегической авиации Т-95МС,Ту-160МС. Не игнорируйте тревогу!", — говорится в сообщении в 02:44.
Также стоит заметить, что прямо сейчас существует угроза применения баллистики. Военные уже фиксировали пуски баллистических ракет на Полтаву и Запорожье. Кроме того, в воздушном пространстве Украины много дронов.
Перед этим вечером 23 марта президент Владимир Зеленский предупреждал, что россияне готовят комбинированный удар по Украине.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:01
Напомним, что несколько часов назад россияне пытались атаковать дронами Киев, в столице были слышны взрывы. Кроме того, враг пытался ударить дронами по Харькову.
Также мы писали, что днем 23 марта появились слухи, что россияне могут ударили по Киевскому железнодорожному вокзалу. В "Укрзализныце" заявили, что вокзал остается потенциальной мишенью для врага, но работа объекта продолжается в штатном режиме.
