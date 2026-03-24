Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Запорожье разрушения и пожары после атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 02:48
Обстрел Запорожья 24 марта - произошли пожары, повреждены дома
Срочная новость

Российские оккупанты в ночь на 24 марта атаковали дронами Запорожье. В результате обстрелов зафиксированы разрушения, пожары и пострадавшие люди.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Читайте также:

Согласно сообщениям Федорова, сначала в 02:27 была информация об одном раненом человеке и пожаре. Впоследствии количество последствий увеличивалось.

"Поступают сообщения о пожарах и разрушениях, поврежден торговый объект - увеличивается количество повреждений различных объектов в результате вражеской атаки на Запорожье. Атака продолжается. Находитесь в безопасности", - говорилось в сообщении в 02:38.

Еще через несколько минут Федоров написал, что россияне попали дроном в многоэтажку. Предварительно известно о пострадавших.

Новость дополняется...

пожар Запорожье обстрелы война в Украине разрушения пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации