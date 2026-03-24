Обстрел Запорожья 24 марта - произошли пожары, повреждены дома

В Запорожье разрушения и пожары после атаки РФ
Российские оккупанты в ночь на 24 марта атаковали дронами Запорожье. В результате обстрелов зафиксированы разрушения, пожары и пострадавшие люди.
Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Согласно сообщениям Федорова, сначала в 02:27 была информация об одном раненом человеке и пожаре. Впоследствии количество последствий увеличивалось.
"Поступают сообщения о пожарах и разрушениях, поврежден торговый объект - увеличивается количество повреждений различных объектов в результате вражеской атаки на Запорожье. Атака продолжается. Находитесь в безопасности", - говорилось в сообщении в 02:38.
Еще через несколько минут Федоров написал, что россияне попали дроном в многоэтажку. Предварительно известно о пострадавших.
