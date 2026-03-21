В Запорожье из-за российского удара погибли двое взрослых, ранены дети

В Запорожье из-за удара РФ погибли двое взрослых, ранены дети

Дата публикации 21 марта 2026 09:23
Руины частного дома. Фото: Запорожская ОГА

В Запорожье после российского удара в субботу, 21 марта, утром погибли два человека — мужчина и женщина. Еще двое детей, девочки 15 и 11 лет, получили ранения, но, по данным медиков, угрозы их жизни нет.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на информацию, которую предоставил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Российская атака на Запорожье унесла жизни двух человек. По предварительным данным, в результате удара погибли мужчина и женщина.

В доме после атаки не осталось целых комнат. Фото: Запорожская ОГА
Руины дома после атаки в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Под ударом оказался частный дом в областном центре. По имеющейся информации, именно его разрушил российский беспилотник.

Уничтоженный автомобиль от российской атаки. Фото: Запорожская ОГА

Среди пострадавших — двое детей. Ранения получили девушки в возрасте 15 и 11 лет. Медики сообщили, что их жизни сейчас ничего не угрожает.

Все, что осталось от дома после прямого попадания дрона. Фото: Запорожская ОГА

После атаки власти также обнародовали контакты для тех, кто нуждается в помощи. Жителей просят обращаться в городской колл-центр по номерам 15-80, (050) 414 15 80 и (067) 656 15 80.

Отдельно работает горячая линия Запорожской областной государственной администрации по вопросам эвакуации и помощи пострадавшим от вражеских атак — +38 0800 331 630.

Российские войска регулярно атакуют гражданских в Запорожье и по области. Несколько дней назад армия РФ направила КАБ на рынок в Запорожской области.

Также несколько дней назад из-за российских обстрелов несколько тысяч абонентов Запорожской области остались без электроснабжения.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
Реклама

