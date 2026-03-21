В Запорожье из-за российского удара погибли двое взрослых, ранены дети

Руины частного дома. Фото: Запорожская ОГА

В Запорожье после российского удара в субботу, 21 марта, утром погибли два человека — мужчина и женщина. Еще двое детей, девочки 15 и 11 лет, получили ранения, но, по данным медиков, угрозы их жизни нет.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на информацию, которую предоставил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Читайте также:

В доме после атаки не осталось целых комнат. Фото: Запорожская ОГА

Руины дома после атаки в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Под ударом оказался частный дом в областном центре. По имеющейся информации, именно его разрушил российский беспилотник.

Уничтоженный автомобиль от российской атаки. Фото: Запорожская ОГА

Среди пострадавших — двое детей. Ранения получили девушки в возрасте 15 и 11 лет. Медики сообщили, что их жизни сейчас ничего не угрожает.

Все, что осталось от дома после прямого попадания дрона. Фото: Запорожская ОГА

После атаки власти также обнародовали контакты для тех, кто нуждается в помощи. Жителей просят обращаться в городской колл-центр по номерам 15-80, (050) 414 15 80 и (067) 656 15 80.

Отдельно работает горячая линия Запорожской областной государственной администрации по вопросам эвакуации и помощи пострадавшим от вражеских атак — +38 0800 331 630.

Российские войска регулярно атакуют гражданских в Запорожье и по области. Несколько дней назад армия РФ направила КАБ на рынок в Запорожской области.

Также несколько дней назад из-за российских обстрелов несколько тысяч абонентов Запорожской области остались без электроснабжения.