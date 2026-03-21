Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Запоріжжі через удар РФ загинули двоє дорослих, поранені діти

У Запоріжжі через удар РФ загинули двоє дорослих, поранені діти

Ua ru
Дата публікації: 21 березня 2026 09:23
У Запоріжжі через російський удар загинули двоє дорослих, поранені діти
Руїни приватного будинку. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі після російського удару у суботу, 21 березня, вранці загинули двоє людей — чоловік і жінка. Ще двоє дітей, дівчата 15 і 11 років, дістали поранення, але, за даними медиків, загрози їхньому життю немає.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на інформацію, яку надав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російська атака на Запоріжжя забрала життя двох людей. За попередніми даними, внаслідок удару загинули чоловік і жінка.

Росія вдарила дроном по приватному будинку в Запоріжжі
В будинку після атаки не залишилося цілих кімнат. Фото: Запорізька ОВА
Запоріжжя атака дронів
Руїни будинку після атаки в Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Під ударом опинився приватний будинок в обласному центрі. За наявною інформацією, саме його зруйнував російський безпілотник.

Росія вбила дроном сім'ю в Запоріжжі
Знищений автомобіль від російської атаки. Фото: Запорізька ОВА

Серед постраждалих — двоє дітей. Поранення дістали дівчата віком 15 і 11 років. Медики повідомили, що їхньому життю зараз нічого не загрожує.

Дрон вбив чоловіка та жінку в Запоріжжі
Все, що залишилося від будинку після прямого влучання дрона. Фото: Запорізька ОВА

Після атаки влада також оприлюднила контакти для тих, хто потребує допомоги. Жителів просять звертатися до міського кол-центру за номерами 15-80, (050) 414 15 80 та (067) 656 15 80.

Окремо працює гаряча лінія Запорізької обласної державної адміністрації з питань евакуації та допомоги постраждалим від ворожих атак — +38 0800 331 630.

Російські війська регулярно атакують цивільних в Запоріжжі та по області. Кілька днів тому армія РФ скерувала КАБ на ринок у Запорізькій області. 

Також кілька днів тому через російські обстріли кілька тисяч абонентів Запорізької області залишилися без електропостачання.

смерть пожежа Запоріжжя дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації