У Запоріжжі через російський удар загинули двоє дорослих, поранені діти

У Запоріжжі через удар РФ загинули двоє дорослих, поранені діти
У Запоріжжі після російського удару у суботу, 21 березня, вранці загинули двоє людей — чоловік і жінка. Ще двоє дітей, дівчата 15 і 11 років, дістали поранення, але, за даними медиків, загрози їхньому життю немає.
Про це пише Новини.LIVE з посиланням на інформацію, яку надав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росія вбила дроном цивільних у Запоріжжі 21 березня
Російська атака на Запоріжжя забрала життя двох людей. За попередніми даними, внаслідок удару загинули чоловік і жінка.
Під ударом опинився приватний будинок в обласному центрі. За наявною інформацією, саме його зруйнував російський безпілотник.
Серед постраждалих — двоє дітей. Поранення дістали дівчата віком 15 і 11 років. Медики повідомили, що їхньому життю зараз нічого не загрожує.
Після атаки влада також оприлюднила контакти для тих, хто потребує допомоги. Жителів просять звертатися до міського кол-центру за номерами 15-80, (050) 414 15 80 та (067) 656 15 80.
Окремо працює гаряча лінія Запорізької обласної державної адміністрації з питань евакуації та допомоги постраждалим від ворожих атак — +38 0800 331 630.
Російські війська регулярно атакують цивільних в Запоріжжі та по області. Кілька днів тому армія РФ скерувала КАБ на ринок у Запорізькій області.
Також кілька днів тому через російські обстріли кілька тисяч абонентів Запорізької області залишилися без електропостачання.
