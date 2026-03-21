У Запоріжжі через російський удар загинули двоє дорослих, поранені діти

Руїни приватного будинку. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі після російського удару у суботу, 21 березня, вранці загинули двоє людей — чоловік і жінка. Ще двоє дітей, дівчата 15 і 11 років, дістали поранення, але, за даними медиків, загрози їхньому життю немає.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на інформацію, яку надав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія вбила дроном цивільних у Запоріжжі 21 березня

Російська атака на Запоріжжя забрала життя двох людей. За попередніми даними, внаслідок удару загинули чоловік і жінка.

В будинку після атаки не залишилося цілих кімнат. Фото: Запорізька ОВА

Руїни будинку після атаки в Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Під ударом опинився приватний будинок в обласному центрі. За наявною інформацією, саме його зруйнував російський безпілотник.

Знищений автомобіль від російської атаки. Фото: Запорізька ОВА

Серед постраждалих — двоє дітей. Поранення дістали дівчата віком 15 і 11 років. Медики повідомили, що їхньому життю зараз нічого не загрожує.

Все, що залишилося від будинку після прямого влучання дрона. Фото: Запорізька ОВА

Після атаки влада також оприлюднила контакти для тих, хто потребує допомоги. Жителів просять звертатися до міського кол-центру за номерами 15-80, (050) 414 15 80 та (067) 656 15 80.

Окремо працює гаряча лінія Запорізької обласної державної адміністрації з питань евакуації та допомоги постраждалим від ворожих атак — +38 0800 331 630.

Російські війська регулярно атакують цивільних в Запоріжжі та по області. Кілька днів тому армія РФ скерувала КАБ на ринок у Запорізькій області.

Також кілька днів тому через російські обстріли кілька тисяч абонентів Запорізької області залишилися без електропостачання.