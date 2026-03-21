Запоріжжя і район зазнали 941 атаки за добу, є четверо поранених

Росія інтенсивно атакувала Запорізьку область за добу. Наймасовішими за добу були атаки безпілотниками: по містах і селах Запорізької області спрямували 624 БпЛА, переважно FPV. Крім того, регіон пережив 21 авіаудар, 6 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 290 артилерійських ударів.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на звіт голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Читайте також:

Наслідки атаки росіян по Запорізькій області

Чотири людини були поранені в Запоріжжі та Запорізькому районі після російських ударів, яких область зазнала упродовж доби. За цей час окупанти 941 раз атакували 41 населений пункт Запорізької області.

Авіація РФ за добу завдала 21 удару. Під них потрапили Комишуваха, Трудове, Київське, Заливне, Зірниця, Новоукраїнка, Криничне, Новоселівка, Гірке, Гуляйпільське, Червоний Яр, Копані, Воздвижівка, Чарівне та Свобода.

Найбільша кількість ударів припала на безпілотники. Загалом 624 дрони різних модифікацій, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Кушугум, Ясну Поляну, Лисогірку, Червонодніпровку, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Лугівське, Зелене, Староукраїнку, Варварівку, Прилуки, Добропілля та Нове Запоріжжя.

Окремо було зафіксовано шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Вони прийшлися по Запоріжжю, Новоандріївці, Новоданилівці, Чарівному та Гіркому.

Ще 290 разів російські війська били по регіону з артилерії. У зведенні зазначені Червонодніпровка, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Мирне, Староукраїнка, Варварівка та Добропілля.

Наслідком цих ударів стали численні руйнування. За добу надійшло 47 повідомлень про пошкодження житлових будинків, нежитлових споруд, об'єктів інфраструктури та автомобілів.

Окрім того, Росія б'є по критичній інфраструктурі. Так нещодавно через таку атаку в Запоріжжі кілька тисяч осіб залишились без електропостачання.

Також російські війська кілька днів тому скинули авіабомбу на ринок у Біленькому Запорізької області.

Під атакою опинився логістичний термінал "Нової пошти" у Запоріжжі. В момент атаки там перебували працівники на зміні.