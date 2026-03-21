В Запорожье и районе было 941 атаки за сутки, есть раненые

В Запорожье и районе было 941 атаки за сутки, есть раненые

Дата публикации 21 марта 2026 07:51
Запорожье и район подверглись 941 атаке за сутки, есть четверо раненых
Спасатели на месте прилета. Фото: ГСЧС Запорожья

Россия интенсивно атаковала Запорожскую область за сутки. Самыми массовыми за сутки были атаки беспилотниками: по городам и селам Запорожской области направили 624 БПЛА, преимущественно FPV. Кроме того, регион пережил 21 авиаудар, 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 290 артиллерийских ударов.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на отчет председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Последствия атаки россиян по Запорожской области

Четыре человека были ранены в Запорожье и Запорожском районе после российских ударов, которым область подверглась в течение суток. За это время оккупанты 941 раз атаковали 41 населенный пункт Запорожской области.

Авиация РФ за сутки нанесла 21 удар. Под них попали Камышеваха, Трудовое, Киевское, Заливное, Зарница, Новоукраинка, Криничное, Новоселовка, Горькое, Гуляйпольское, Красный Яр, Копани, Воздвижовка, Волшебное и Свобода.

Спасатели на месте вызова. Фото: ГСЧС Запорожья

Наибольшее количество ударов пришлось на беспилотники. Всего 624 дрона различных модификаций, преимущественно FPV, атаковали Запорожье, Кушугум, Ясную Поляну, Лысогорку, Червоноднепровку, Новоалександровку, Степногорск, Приморское, Степное, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Волшебное, Луговское, Зеленое, Староукраинку, Варваровку, Прилуки, Доброполье и Новое Запорожье.

Тушение пожара в атакованном частном доме. Фото: ГСЧС Запорожья

Отдельно было зафиксировано шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня. Они пришлись по Запорожью, Новоандреевке, Новоданиловке, Чаривному и Горькому.

Еще 290 раз российские войска били по региону из артиллерии. В сводке указаны Червоноднепровка, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Павловка, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривне, Мирное, Староукраинка, Варваровка и Доброполье.

Разрушенный частный дом. Фото: Запорожская ОГА

Следствием этих ударов стали многочисленные разрушения. За сутки поступило 47 сообщений о повреждении жилых домов, нежилых сооружений, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Кроме того, Россия бьет по критической инфраструктуре. Так недавно из-за такой атаки в Запорожье несколько тысяч человек остались без электроснабжения.

Также российские войска несколько дней назад сбросили авиабомбу на рынок в Беленьком Запорожской области.

Под атакой оказался логистический терминал "Новой почты" в Запорожье. В момент атаки там находились работники на смене.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
