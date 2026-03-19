Головна Новини дня На Запоріжжі у Біленькому авіабомба влучила в місцевий ринок

На Запоріжжі у Біленькому авіабомба влучила в місцевий ринок

Дата публікації: 19 березня 2026 12:51
Пожежа після влучання КАБу на ринку. Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькій області внаслідок російських ударів вранці у четвер, 19 березня, одна людина загинула, ще двоє постраждали. Під обстріл потрапили Біленьке, Заливне та район поблизу Веселянки.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України, цитує Новини.LIVE.

Найпотужніший удар прийшовся по Біленькому, куди російські війська скинули чотири керовані авіабомби. Один із боєприпасів влучив у місцевий ринок. Унаслідок цього поранення дістала 48-річна жінка.

Руйнування на ринку після авіаудару. Фото: Нацполіція України
Вибиті вікна у приміщенні магазину. Фото: Нацполіція України
Руїни будинку. Фото: Нацполіція України

Ще два КАБи вдарили по Заливному. Там постраждала 49-річна місцева жителька. Крім того, руйнувань зазнали приватні домоволодіння.

Також смертельна атака сталася поблизу села Веселянка. Там ворожий FPV-дрон убив 33-річного чоловіка.

Після обстрілів у двох населених пунктах довелося гасити пожежі. В одному із селищ рятувальники ліквідували займання торговельних павільйонів і скутера на площі 20 кв. м. В іншому загорівся житловий будинок, площа пожежі становила 40 кв. м.

Зазначимо, що Росія б'є по Запоріжжю та області від ночі, 19 березня. Відомо, що в Запоріжжі виникли масштабні перебої електропостачання через масовані атаки, є поранені. 

Окрім того, під атакою російських військ сьогодні опинилося ще кілька регіонів. Так на Сумщині під обстрілами були 26 населених пунктів

Тим часом в Повітряних силах ЗСУ повідомили скільки дронів вдалося збити цієї ночі та ранку, 19 березня, а також типи повітряних цілей, які застосувала Росія для атаки.

Запоріжжя Запорізька область обстріли війна в Україні КАБ
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

