На Запорожье в Беленьком авиабомба попала в местный рынок

Пожар после попадания КАБа на рынке. Фото: Запорожская ОГА

В Запорожской области в результате российских ударов утром в четверг, 19 марта, один человек погиб, еще двое пострадали. Под обстрел попали Беленькое, Заливное и район вблизи Веселянки.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, цитирует Новини.LIVE.

В Запорожской области полиция документирует последствия обстрелов 19 обстрелов

Самый мощный удар пришелся по Беленькому, куда российские войска сбросили четыре управляемые авиабомбы. Один из боеприпасов попал в местный рынок. В результате этого ранения получила 48-летняя женщина.

Разрушения на рынке после авиаудара. Фото: Нацполиция Украины

Выбитые окна в помещении магазина. Фото: Нацполиция Украины

Руины дома. Фото: Нацполиция Украины

Еще два КАБа ударили по Заливному. Там пострадала 49-летняя местная жительница. Кроме того, разрушениям подверглись частные домовладения.

Также смертельная атака произошла вблизи села Веселянка. Там вражеский FPV-дрон убил 33-летнего мужчину.

После обстрелов в двух населенных пунктах пришлось тушить пожары. В одном из поселков спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов и скутера на площади 20 кв. м. В другом загорелся жилой дом, площадь пожара составила 40 кв. м.

Отметим, что Россия бьет по Запорожью и области с ночи, 19 марта. Известно, что в Запорожье возникли масштабные перебои электроснабжения из-за массированных атак, есть раненые.

Кроме того, под атакой российских войск сегодня оказалось еще несколько регионов. Так в Сумской области под обстрелами были 26 населенных пунктов.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили сколько дронов удалось сбить этой ночью и утром, 19 марта, а также типы воздушных целей, которые применила Россия для атаки.