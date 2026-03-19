Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
На Запорожье в Беленьком авиабомба попала в местный рынок

На Запорожье в Беленьком авиабомба попала в местный рынок

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 12:51
На Запорожье в Беленьком авиабомба попала в местный рынок
Пожар после попадания КАБа на рынке. Фото: Запорожская ОГА

В Запорожской области в результате российских ударов утром в четверг, 19 марта, один человек погиб, еще двое пострадали. Под обстрел попали Беленькое, Заливное и район вблизи Веселянки.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, цитирует Новини.LIVE.

Читайте также:

В Запорожской области полиция документирует последствия обстрелов 19 обстрелов

Самый мощный удар пришелся по Беленькому, куда российские войска сбросили четыре управляемые авиабомбы. Один из боеприпасов попал в местный рынок. В результате этого ранения получила 48-летняя женщина.

Біленьке авіаудар 19 березня
Разрушения на рынке после авиаудара. Фото: Нацполиция Украины
КАБи впали на Біленьке в Запорізькій області
Выбитые окна в помещении магазина. Фото: Нацполиция Украины
Росія бомбить Запорізьку область
Руины дома. Фото: Нацполиция Украины

Еще два КАБа ударили по Заливному. Там пострадала 49-летняя местная жительница. Кроме того, разрушениям подверглись частные домовладения.

Также смертельная атака произошла вблизи села Веселянка. Там вражеский FPV-дрон убил 33-летнего мужчину.

После обстрелов в двух населенных пунктах пришлось тушить пожары. В одном из поселков спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов и скутера на площади 20 кв. м. В другом загорелся жилой дом, площадь пожара составила 40 кв. м.

Отметим, что Россия бьет по Запорожью и области с ночи, 19 марта. Известно, что в Запорожье возникли масштабные перебои электроснабжения из-за массированных атак, есть раненые.

Кроме того, под атакой российских войск сегодня оказалось еще несколько регионов. Так в Сумской области под обстрелами были 26 населенных пунктов.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили сколько дронов удалось сбить этой ночью и утром, 19 марта, а также типы воздушных целей, которые применила Россия для атаки.

Запорожье Запорожская область обстрелы война в Украине КАБ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации