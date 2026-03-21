Атака РФ на Запорожье: количество пострадавших возросло до шести

Последствия атаки РФ на Запорожье 21 марта 2026 года. Фото: ГСЧС

В субботу, 21 марта, российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела погибли два человека. В то же время количество пострадавших продолжает стремительно расти — уже известно о шести раненых.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Запорожья.

Разрушения в результате российского обстрела. Фото: ГСЧС

Обстрел Запорожья 21 марта: количество раненых растет

По данным ГСЧС, количество раненых в результате сегодняшней атаки российских оккупантов на Запорожье продолжает расти. Уже известно о по меньшей мере шести травмированных. Среди раненых — две девушки 11 и 15 лет. Они отправлены в больницу. Сейчас точное количество пострадавших уточняется.

По состоянию на 12:00 известно о двух погибших в результате вражеского удара.

Также сообщается, что чрезвычайники ликвидировали возгорание частного дома на площади 50 кв. м. Кроме этого, взрывной волной и обломками повреждены соседние здания и изуродованные автомобили.

Аварийно-спасательные работы завершены.

Поврежденная машина в результате атаки РФ на Запорожье 21 марта. Фото: ГСЧС

Россияне атаковали критическую инфраструктуру Запорожской области

Около 16:25 21 марта начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российские захватчики наносят удары по критической инфраструктуре региона. В городе раздаются мощные взрывы, есть задымление.

Федоров предупредил, что в результате атаки в некоторых районах Запорожья могут быть перебои со светом.

"В зданиях рядом в результате вражеского удара повреждены окна взрывной волной. Предварительно, без пострадавших", — проинформировал Федоров.

Скриншот сообщений Федорова/Telegram

Также мы сообщали, что в течение суток российские оккупанты атаковали Запорожскую область различными видами вооружения. Всего в течение суток российские войска нанесли 941 удар по 41 населенному пункту Запорожской области.

Напомним, что 19 марта россияне обстреляли местный рынок в Запорожской области. В результате атаки есть погибшие и раненые среди гражданского населения.