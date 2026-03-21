Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до шести

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 21 березня 2026 року. Фото: ДСНС

У суботу, 21 березня, російські окупанти вкотре атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє людей. Водночас кількість постраждалих продовжує стрімко зростати — вже відомо про шістьох поранених.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на ДСНС Запоріжжя.

Руйнування внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНС

Обстріл Запоріжжя 21 березня: кількість поранених зростає

За даними ДСНС, кількість поранених внаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів на Запоріжжя продовжує зростати. Вже відомо про щонайменше шістьох травмованих. Серед поранених — двоє дівчат 11 та 15 років. Їх відправлено до лікарні. Наразі точна кількість щодо постраждалих уточнюється.

Станом на 12:00 відомо про двох загиблих внаслідок ворожого удару.

Також повідомляється, що надзвичайники ліквідували загоряння приватного будинку на площі 50 кв. м. Крім цього, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі та понівечені автомобілі.

Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Пошкоджена автівка внаслідок атаки РФ на Запоріжжя 21 березня. Фото: ДСНС

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Запорізької області

Близько 16:25 21 березня начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські загарбники завдають ударів по критичній інфраструктурі регіону. У місті лунають потужні вибухи, є задимлення.

Федоров попередив, що внаслідок атаки в деяких районах Запоріжжя можуть бути перебої зі світлом.

"В будівлях поруч внаслідок ворожого удару пошкоджено вікна вибуховою хвилею. Попередньо, без постраждалих", — поінформував Федоров.

Скриншот повідомлень Федорова/Telegram

Також ми повідомляли, що протягом доби російські окупанти атакували Запорізьку область різними видами озброєння. Загалом упродовж доби російські війська завдали 941 удар по 41 населеному пункту Запорізької області.

Нагадаємо, що 19 березня росіяни обстріляли місцевий ринок у Запорізькій області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед цивільного населення.