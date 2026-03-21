Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до шести

Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до шести

Дата публікації: 21 березня 2026 17:32
Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до шести
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 21 березня 2026 року. Фото: ДСНС

У суботу, 21 березня, російські окупанти вкотре атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє людей. Водночас кількість постраждалих продовжує стрімко зростати — вже відомо про шістьох поранених.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на ДСНС Запоріжжя.

Руйнування внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНС

Обстріл Запоріжжя 21 березня: кількість поранених зростає

За даними ДСНС, кількість поранених внаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів на Запоріжжя продовжує зростати. Вже відомо про щонайменше шістьох травмованих. Серед поранених — двоє дівчат 11 та 15 років. Їх відправлено до лікарні. Наразі точна кількість щодо постраждалих уточнюється.

Станом на 12:00 відомо про двох загиблих внаслідок ворожого удару.

Також повідомляється, що надзвичайники ліквідували загоряння приватного будинку на площі 50 кв. м. Крім цього, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі та понівечені автомобілі.

Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Обстріл Запоріжжя 21 березня
Пошкоджена автівка внаслідок атаки РФ на Запоріжжя 21 березня. Фото: ДСНС

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Запорізької області

Близько 16:25 21 березня начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські загарбники завдають ударів по критичній інфраструктурі регіону. У місті лунають потужні вибухи, є задимлення.

Федоров попередив, що внаслідок атаки в деяких районах Запоріжжя можуть бути перебої зі світлом.

"В будівлях поруч внаслідок ворожого удару пошкоджено вікна вибуховою хвилею. Попередньо, без постраждалих", — поінформував Федоров.

Скриншот повідомлень Федорова/Telegram

Раніше ми інформували, що внаслідок атаки РФ на Запоріжжя 21 березня загинуло двоє людей. Також відомо про поранених серед дітей. Крім того, ми показували кадри перших наслідків ворожого обстрілу.

Також ми повідомляли, що протягом доби російські окупанти атакували Запорізьку область різними видами озброєння. Загалом упродовж доби російські війська завдали 941 удар по 41 населеному пункту Запорізької області.

Нагадаємо, що 19 березня росіяни обстріляли місцевий ринок у Запорізькій області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Запоріжжя Запорізька область обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
