У Запоріжжі вибухнула заправка через російську атаку

Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі російський удар зранку у вівторок, 24 березня, припав по одному з районів міста, після чого на місці спалахнула автозаправна станція.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Один із районів Запоріжжя опинився під російським ударом в ніч проти 24 березня та зранку. Після атаки на місці виникла пожежа на автозаправній станції.

Саме через це над містом видно дим, який помітили жителі Запоріжжя. Попередньо повідомляється, що внаслідок удару постраждалих немає.

Зазначимо, що Запоріжжя пережило цієї ночі потужну масовану російську атаку. Іван Федоров додав, що під удар потрапили житлові квартали та об'єкти інфраструктури. Відомо про одного загиблого. Ще дев'ятеро людей зазнали поранень, усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Пошкодження зафіксували у 20 багатоповерхових будинках і шести приватних оселях. Також постраждали магазин, нежитлові будівлі та підприємства. Один із пошкоджених будинків розташований поряд із тим, який був зруйнований раніше та нещодавно відбудований. Люди лише встигли повернутися до своїх квартир.

Наразі в пошкоджених будинках закривають вибиті вікна та балкони, щоб люди могли якнайшвидше повернутися додому. У приватному секторі комунальні служби разом із підрядними організаціями ремонтують покрівлі.

Росія атакувала також Полтавську область в ніч проти 24 березня. Відомо, що там є загиблі та велика кількість пошкоджень цивільних житлових будинків.

Нещодавно в Запоріжжі сталася трагедія через російський обстріл. В будинку від прямого влучання загинуло двоє дорослих: мати та батько двох неповнолітніх дітей віком 15 та 11 років.