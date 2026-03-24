Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Запоріжжі вибухнула заправка через російську атаку

У Запоріжжі вибухнула заправка через російську атаку

Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 08:22
У Запоріжжі вибухнула заправка через російську атаку
Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі російський удар зранку у вівторок, 24 березня, припав по одному з районів міста, після чого на місці спалахнула автозаправна станція. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Один із районів Запоріжжя опинився під російським ударом в ніч проти 24 березня та зранку. Після атаки на місці виникла пожежа на автозаправній станції.

Саме через це над містом видно дим, який помітили жителі Запоріжжя. Попередньо повідомляється, що внаслідок удару постраждалих немає.

Зазначимо, що Запоріжжя пережило цієї ночі потужну масовану російську атаку. Іван Федоров додав, що під удар потрапили житлові квартали та об'єкти інфраструктури. Відомо про одного загиблого. Ще дев'ятеро людей зазнали поранень, усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Пошкодження зафіксували у 20 багатоповерхових будинках і шести приватних оселях. Також постраждали магазин, нежитлові будівлі та підприємства. Один із пошкоджених будинків розташований поряд із тим, який був зруйнований раніше та нещодавно відбудований. Люди лише встигли повернутися до своїх квартир.

Наразі в пошкоджених будинках закривають вибиті вікна та балкони, щоб люди могли якнайшвидше повернутися додому. У приватному секторі комунальні служби разом із підрядними організаціями ремонтують покрівлі.

Росія атакувала також Полтавську область в ніч проти 24 березня. Відомо, що там є загиблі та велика кількість пошкоджень цивільних житлових будинків.

Нещодавно в Запоріжжі сталася трагедія через російський обстріл. В будинку від прямого влучання загинуло двоє дорослих: мати та батько двох неповнолітніх дітей віком 15 та 11 років. 

вибух Запоріжжя АЗС
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації