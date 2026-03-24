Вибухи у Запоріжжі і Полтаві 24 березня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Запоріжжі та Полтаві пролунали прямо зараз, в ніч проти 24 березня. Росіяни масовано атакують міста дронами, а також були пуски балістики.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Запоріжжі пролунав ще один вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 03:01.

Майже в цей же час, але трохи раніше, звуки вибухів було чути у Полтаві. Вже о 03:06 в обох містах знову було чути вибухи.

Саме в ці моменти за даними Повітряних сил ЗСУ, в напрямку Запоріжжя і Полтави ворог запустив балістичні ракети. Окрім того, обидва міста приблизно вже півгодини під атакою ворожих безпілотників.

Фіксація ракет і дронів в напрямку Полтави та Запоріжжя. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 03:11 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що кілька годин тому під ударом дронів опинився Київ. У столиці було чути вибухи. Окрім того, гучно було також у Харкові.

Зауважимо, що ввечері 23 березня росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160МС. Наразі, попередньо, окупанти здійснили пуски крилатих ракет.