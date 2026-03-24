В Запорожье и Полтаве прозвучали: города под ударом дронов и баллистики

В Запорожье и Полтаве прозвучали: города под ударом дронов и баллистики

Дата публикации 24 марта 2026 03:11
Взрывы в Запорожье и Полтаве 24 марта
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Запорожье и Полтаве прогремели прямо сейчас, в ночь на 24 марта. Россияне массированно атакуют города дронами, а также были пуски баллистики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Звуки взрывов в Запорожье и Полтаве в ночь на 24 марта

"В Запорожье прогремел еще один взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 03:01.

Почти в это же время, но чуть раньше, звуки взрывов были слышны в Полтаве. Уже в 03:06 в обоих городах снова были слышны взрывы.

Именно в эти моменты по данным Воздушных сил ВСУ, в направлении Запорожья и Полтавы враг запустил баллистические ракеты. Кроме того, оба города примерно уже полчаса под атакой вражеских беспилотников.

Запорожье и Полтава под ударом дронов и баллистики 24 марта
Фиксация ракет и дронов в направлении Полтавы и Запорожья. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:11 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Обстрел Запорожья и Полтавы 24 марта
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что несколько часов назад под ударом дронов оказался Киев. В столице были слышны взрывы. Кроме того, громко было также в Харькове.

Заметим, что вечером 23 марта россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160МС. Сейчас, предварительно, оккупанты осуществили пуски крылатых ракет.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
