Взрывы в Запорожье и Полтаве 24 марта

Взрывы в Запорожье и Полтаве прогремели прямо сейчас, в ночь на 24 марта. Россияне массированно атакуют города дронами, а также были пуски баллистики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Запорожье и Полтаве в ночь на 24 марта

"В Запорожье прогремел еще один взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 03:01.

Почти в это же время, но чуть раньше, звуки взрывов были слышны в Полтаве. Уже в 03:06 в обоих городах снова были слышны взрывы.

Именно в эти моменты по данным Воздушных сил ВСУ, в направлении Запорожья и Полтавы враг запустил баллистические ракеты. Кроме того, оба города примерно уже полчаса под атакой вражеских беспилотников.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:11 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Напомним, что несколько часов назад под ударом дронов оказался Киев. В столице были слышны взрывы. Кроме того, громко было также в Харькове.

Заметим, что вечером 23 марта россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160МС. Сейчас, предварительно, оккупанты осуществили пуски крылатых ракет.