Сили ППО витримали масовану російську атаку: що було збито за ніч

Дата публікації: 24 березня 2026 10:44
Військові з мобільно-вогневої групи. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Від вечора 23 березня Україна відбивала одну з масштабних повітряних атак, у якій зафіксували 426 засобів повітряного нападу. Більшість цілей вдалося збити або подавити, однак були і влучання ракет та ударних дронів, а в небі зранку ще залишалися ворожі безпілотники.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ. 

Починаючи з 18:00 23 березня і впродовж ночі 24 березня російська армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для атаки ворог використав ударні безпілотники, а також ракети повітряного і наземного базування.

За даними радіотехнічних військ Повітряних Сил, загалом було зафіксовано 426 засобів повітряного нападу. Йдеться про сім балістичних ракет Іскандер-М/С-400, запущених із Курської області РФ та тимчасово окупованої території Донецької області, 18 крилатих ракет Х-101, які ворог випустив із повітряного простору над Каспійським морем, п'ять крилатих ракет Іскандер-К з Брянської області РФ.

Також було застосовано чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69/31, пуски яких зафіксували з Курської області РФ і тимчасово окупованої частини Донецької області.

Окремо за ніч зафіксували 392 ударні безпілотники типів Shahed, "Гербера", "Італмас" та інші дрони.

Статистика збитих дронів  станом на 24 березня о 09:00. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Попередньо станом на 09:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 390 цілей. Серед них 25 ракет і 365 безпілотників різних типів. Зокрема, знищено 18 крилатих ракет Х-101, п'ять крилатих ракет Іскандер-К і дві керовані авіаційні ракети Х-59/69. Також збито або подавлено 365 ворожих БпЛА.

Втім було зафіксовано влучання шести ракет і 27 ударних безпілотників у 22 локаціях. Ще на десяти локаціях зафіксували падіння уламків збитих дронів.

Відомо, що у Полтаві та в Запоріжжі є серйозні руйнування та жертви серед цивільних внаслідок російських атак. У Полтаві загинуло двоє осіб

Також Росія атакувала дроном по електричці у Харківській області, коли поїзд стояв на зупинці в очікуванні пасажирів. Від удару загинув чоловік.

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
