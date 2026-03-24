У Полтавській громаді після атаки РФ загинули двоє людей: фото

У Полтавській громаді після атаки РФ загинули двоє людей: фото

Дата публікації: 24 березня 2026 07:28
У Полтавській громаді після атаки РФ загинули двоє людей: фото
Понівечені вікна у житловій багатоповерхівці. Фото: Суспільне.Полтава

Нічна російська атака у ніч проти вівторка, 24 березня, по Полтавській громаді призвела до руйнувань і пожеж. Відомо про двох загиблих і одинадцятьох травмованих. Також є суттєві пошкодження та руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Новини.LIVE.

У Полтавській громаді внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки та готель. Після удару виникли пожежі, на місцях одразу почали працювати всі профільні служби.

Удари по Полтавській області 24 березня
У багатоповерхівці вибиті усі вікна від вибухів. Фото: Суспільне.Полтава
Наслідки атаки РФ по Полтавщині
Руїни будинку. Фото: Суспільне.Полтава

О 3:25 Віталій Дяківнич повідомив про пошкодження в житловій забудові та готелі, а також про займання після атаки.  Вже о 3:40 з'явилися уточнені дані про жертв і поранених. Було відомо, що внаслідок атаки загинули двоє людей, ще семеро дістали травми. Постраждалим надавали необхідну медичну допомогу.

Люди очікують на допомогу від волонтерів у Полтаві
Люди чекають на допомогу від волонтерів та влади. Фото: Суспільне.Полтава
Пошкоджені будинки в Полтавській області 24 березня
Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Суспільне.Полтава

Згодом кількість травмованих зросла. Станом на 4:00 повідомлялося вже про одинадцятьох поранених.

Вночі у вівторок, 24 березня, Росія почала масовану комбіновану атаку із застосуванням дронів та ракет різних типів. 

Відомо, що під атакою опинилося кілька регіонів України. Потужні вибухи пролунали вночі й у Запоріжжі, де виникли масштабні пожежі та є жертви.

обстріли Полтава Полтавська область
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
