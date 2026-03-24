У Полтавській громаді після атаки РФ загинули двоє людей: фото

Понівечені вікна у житловій багатоповерхівці. Фото: Суспільне.Полтава

Нічна російська атака у ніч проти вівторка, 24 березня, по Полтавській громаді призвела до руйнувань і пожеж. Відомо про двох загиблих і одинадцятьох травмованих. Також є суттєві пошкодження та руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки Росії по Полтавщині 24 березня

У Полтавській громаді внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки та готель. Після удару виникли пожежі, на місцях одразу почали працювати всі профільні служби.

У багатоповерхівці вибиті усі вікна від вибухів. Фото: Суспільне.Полтава

Руїни будинку. Фото: Суспільне.Полтава

О 3:25 Віталій Дяківнич повідомив про пошкодження в житловій забудові та готелі, а також про займання після атаки. Вже о 3:40 з'явилися уточнені дані про жертв і поранених. Було відомо, що внаслідок атаки загинули двоє людей, ще семеро дістали травми. Постраждалим надавали необхідну медичну допомогу.

Люди чекають на допомогу від волонтерів та влади. Фото: Суспільне.Полтава

Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Суспільне.Полтава

Згодом кількість травмованих зросла. Станом на 4:00 повідомлялося вже про одинадцятьох поранених.

Вночі у вівторок, 24 березня, Росія почала масовану комбіновану атаку із застосуванням дронів та ракет різних типів.

Відомо, що під атакою опинилося кілька регіонів України. Потужні вибухи пролунали вночі й у Запоріжжі, де виникли масштабні пожежі та є жертви.