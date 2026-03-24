Росіяни атакують Україну крилатими ракетами: де загроза ударів

Росіяни атакують Україну крилатими ракетами: де загроза ударів

Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 04:33
Росія атакує Україну ракетами 24 березня
Ракета в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Російські окупанти в ніч проти 24 березня запустили по Україні крилаті ракети. Ворожі цілі вже фіксуються над нашою країною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Ракетний обстріл України зранку 24 березня

Зауважимо, що ввечері 23 березня росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160МС. Вже 02:44 ворог здійснив пуски крилатих ракет, і наразі цілі противника вже над Україною. Вони залетіли через Херсонську область.

"Групи крилатих ракет на Херсонщині курсом на Миколаївщину", — йдеться у повідомленні 04:24.

Згодом була інформація, що група ракет на Миколаївщині тримають північно-західний курс на Вінницьку область. Водночас моніторингові канали пишуть, що над Україною наразі вже понад 10 крилатих ракет.

Оновлено о 04:42

Над Україною вже друга хвиля ракет, теж з Херсонської курсом на Миколаївську область. Також група ракет фіксується над Кіровоградською областю.

Україна під ударом ракет 24 березня
Повітряні сили ЗСУ фіксують крилаті ракети над Україною. Фото: скриншот

Оновлено о 05:11

За даними Повітряних сил, до України через Чернігівську область залетіла ще одна група ракет. Вони тримали курс на Київську область і на цю хвилину вже на Київщині.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:33 повітряну тривогу оголосили майже по всій території України.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував Запоріжжя дронами та балістикою. У місті зафіксовано влучання у багатоповерхівку, пошкоджено багато інших будинків та є постраждалі.

Окрім того, ворог вдарив дронами та балістикою по Полтаві. У місті теж пошкоджені багатоквартирні будинки, є жертви і постраждалі.

обстріли війна в Україні Росія ракетний удар крилаті ракети Ту-95
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
