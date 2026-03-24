Росія атакує Україну ракетами 24 березня

Росіяни атакують Україну крилатими ракетами: де загроза ударів
Російські окупанти в ніч проти 24 березня запустили по Україні крилаті ракети. Ворожі цілі вже фіксуються над нашою країною.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Ракетний обстріл України зранку 24 березня
Зауважимо, що ввечері 23 березня росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160МС. Вже 02:44 ворог здійснив пуски крилатих ракет, і наразі цілі противника вже над Україною. Вони залетіли через Херсонську область.
"Групи крилатих ракет на Херсонщині курсом на Миколаївщину", — йдеться у повідомленні 04:24.
Згодом була інформація, що група ракет на Миколаївщині тримають північно-західний курс на Вінницьку область. Водночас моніторингові канали пишуть, що над Україною наразі вже понад 10 крилатих ракет.
Оновлено о 04:42
Над Україною вже друга хвиля ракет, теж з Херсонської курсом на Миколаївську область. Також група ракет фіксується над Кіровоградською областю.
Оновлено о 05:11
За даними Повітряних сил, до України через Чернігівську область залетіла ще одна група ракет. Вони тримали курс на Київську область і на цю хвилину вже на Київщині.
Де оголосили тривогу
Станом на 04:33 повітряну тривогу оголосили майже по всій території України.
Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував Запоріжжя дронами та балістикою. У місті зафіксовано влучання у багатоповерхівку, пошкоджено багато інших будинків та є постраждалі.
Окрім того, ворог вдарив дронами та балістикою по Полтаві. У місті теж пошкоджені багатоквартирні будинки, є жертви і постраждалі.
Читайте Новини.LIVE!