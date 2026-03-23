Росія підняла у небо бомбардувальники Ту-95МС

Бомбардувальник Ту-95МС Фото: росЗМІ

Росіяни пізно ввечері, 23 березня, підняли у небо стратегічну авіацію. У зв'язку з цим вночі чи під ранок є загроза обстрілу України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано зльоти бортів стратегічної авіації противника! Можливе застосування крилатих ракет! Не ігноруйте тривогу!", — йдеться у повідомленні о 23:04.

Попередження про зліт літаків РФ від Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Паралельно моніторингові канали пишуть, що в повітря злетіли 5 бортів Ту-95МС та 2 борти Ту-160. Орієнтовний підліт в потенційні пускові рубежі наступний:

Саратовська область — 03:00;

Вологодська область — 01:50;

Акваторія Каспійського моря — 04:00.

Також варто зауважити, що моніторингові канали сьогодні писали, що ворог може атакувати залізничний вокзал у Києві "Київ-Пасажирський". Це нібито одна з пріоритетних цілей РФ.

Нагадаємо, сьогодні ввечері президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до нового масованого обстрілу. Він зазначив, що про це свідчать дані розвідки, тому закликав українців реагувати на повітряну тривогу.

