Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС
Россияне поздно вечером, 23 марта, подняли в небо стратегическую авиацию. В связи с этим ночью или под утро есть угроза обстрела Украины.
Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ в соцсетях.
Россия может атаковать Украину со стратегической авиации
"Зафиксированы взлеты бортов стратегической авиации противника!
Возможно применение крылатых ракет! Не игнорируйте тревогу!", - говорится в сообщении в 23:04.
Параллельно мониторинговые каналы пишут, что в воздух взлетели 5 бортов Ту-95МС и 2 борта Ту-160. Ориентировочный подлет в потенциальные пусковые рубежи следующий:
- Саратовская область - 03:00;
- Вологодская область - 01:50;
- Акватория Каспийского моря - 04:00.
Также стоит заметить, что мониторинговые каналы писали, что враг может атаковать железнодорожный вокзал в Киеве "Киев-Пассажирский". Это якобы одна из приоритетных целей РФ.
Новость дополняется...
