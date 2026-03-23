Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС

Россияне поздно вечером, 23 марта, подняли в небо стратегическую авиацию. В связи с этим ночью или под утро есть угроза обстрела Украины.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ в соцсетях.

"Зафиксированы взлеты бортов стратегической авиации противника!

Возможно применение крылатых ракет! Не игнорируйте тревогу!", - говорится в сообщении в 23:04.

Параллельно мониторинговые каналы пишут, что в воздух взлетели 5 бортов Ту-95МС и 2 борта Ту-160. Ориентировочный подлет в потенциальные пусковые рубежи следующий:

Саратовская область - 03:00;

Вологодская область - 01:50;

Акватория Каспийского моря - 04:00.

Также стоит заметить, что мониторинговые каналы писали, что враг может атаковать железнодорожный вокзал в Киеве "Киев-Пассажирский". Это якобы одна из приоритетных целей РФ.

Новость дополняется...