Зеленский назвал, сколько целей выпустила Россия за неделю
Дата публикации 22 марта 2026 11:27
Владимир Зеленский.
Президент Владимир Зеленский рассказал, сколько целей выпустила Россия по Украине за прошедшую неделю. Кроме того, он сообщил, что из-за облегчения санкций Москва увеличила объемы продажи сырой нефти для заработка на свою войну.
Об этом глава государства сообщил в Facebook в воскресенье, 22 марта.
В течение прошлой недели Россия выпустила по Украине:
- почти 1550 ударных дронов;
- более 1260 управляемых авиационных авиабомб;
- две ракеты.
