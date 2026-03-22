Зеленский назвал, сколько целей выпустила Россия за неделю

Дата публикации 22 марта 2026 11:27
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский рассказал, сколько целей выпустила Россия по Украине за прошедшую неделю. Кроме того, он сообщил, что из-за облегчения санкций Москва увеличила объемы продажи сырой нефти для заработка на свою войну.

Об этом глава государства сообщил в Facebook в воскресенье, 22 марта, передает Новини.LIVE.

В течение прошлой недели Россия выпустила по Украине:

  • почти 1550 ударных дронов;
  • более 1260 управляемых авиационных авиабомб;
  • две ракеты.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский война обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
