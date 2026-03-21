Россия снова атаковала Украину: ПВО сбила 148 дронов
Российские оккупанты в ночь на 21 марта атаковали Украину дронами. Зафиксировано попадание пяти беспилотников на четырех локациях, а также падение обломков на семи.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram, передает Новини.LIVE.
Ночная атака оккупантов 21 марта
Враг атаковал Украину 154 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других типов. Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 148 вражеских БпЛА", — говорится в сообщении.
Российские обстрелы Украины — последние новости
Оккупанты 21 марта атаковали Запорожье. В результате обстрела погибли два человека. Кроме того, ранения получили девушки 15 и 11 лет.
Кроме того, противник нанес удар по энергетическому объекту в Черниговской области, в результате чего обесточены потребители.
