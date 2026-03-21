Головна Новини дня Росія знову атакувала Україну: ППО збила 148 дронів

Росія знову атакувала Україну: ППО збила 148 дронів

Дата публікації: 21 березня 2026 09:38
Сили ППО. Фото: Нацгвардія

Російські окупанти у ніч проти 21 березня атакували Україну дронами. Зафіксовано влучання пʼяти безпілотників на чотирьох локаціях, а також падіння уламків на семи.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Нічна атака окупантів 21 березня

Ворог атакував Україну 154 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших типів. Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Кількість збитих та подавлених цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 148 ворожих БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Російські обстріли України — останні новини

Окупанти 21 березня атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Крім того, поранення отримали дівчата 15 і 11 років.

Крім того, противник завдав удару по енергетичному обʼєкті в Чернігівській області, внаслідок чого є знеструмлені споживачі.

війна Україна обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
