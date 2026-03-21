Росія знову атакувала Україну: ППО збила 148 дронів

Сили ППО. Фото: Нацгвардія

Російські окупанти у ніч проти 21 березня атакували Україну дронами. Зафіксовано влучання пʼяти безпілотників на чотирьох локаціях, а також падіння уламків на семи.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram, передає Новини.LIVE.

Нічна атака окупантів 21 березня

Ворог атакував Україну 154 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших типів. Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Кількість збитих та подавлених цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 148 ворожих БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Окупанти 21 березня атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Крім того, поранення отримали дівчата 15 і 11 років.

Крім того, противник завдав удару по енергетичному обʼєкті в Чернігівській області, внаслідок чого є знеструмлені споживачі.