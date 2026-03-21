РФ пошкодила енергетику на Чернігівщині: без світла 430 тис. людей

Пошкоджений трансформатор в Україні після російського обстріду. Фото: ДТЕК

У Чернігівській області російські окупанти атакували енергетичний обʼєкт у Ніжинському районі. Внаслідок обстрілу знеструмлено 430 тисяч абонентів.

Про це повідомила пресслужба АТ "Чернігівобленерго" у суботу, 21 березня, передає Новини.LIVE.

Знеструмлення в Чернігівській області

Внаслідок російської атаки на енергообʼєкт знеструмлено споживачів у трьох районах області:

Ніжинському;

Прилуцькому;

Чернігівському.

"Енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт", — йдеться у повідомленні.

Допис АТ "Чернігівобленерго". Фото: скриншот

Зазначимо, премʼєр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Україні потрібно майже 278 мільярдів гривень для відновлення енергетики.

А 14 березня український лідер Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив розробити плани стійкості для міст та регіонів.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що в роботу вже вдалося повернути 3,5 ГВт генерації з понад 9 ГВт потужностей, які були частково втрачені внаслідок російських ударів.