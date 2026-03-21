РФ пошкодила енергетику на Чернігівщині: без світла 430 тис. людей
У Чернігівській області російські окупанти атакували енергетичний обʼєкт у Ніжинському районі. Внаслідок обстрілу знеструмлено 430 тисяч абонентів.
Про це повідомила пресслужба АТ "Чернігівобленерго" у суботу, 21 березня, передає Новини.LIVE.
Знеструмлення в Чернігівській області
Внаслідок російської атаки на енергообʼєкт знеструмлено споживачів у трьох районах області:
- Ніжинському;
- Прилуцькому;
- Чернігівському.
"Енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, премʼєр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Україні потрібно майже 278 мільярдів гривень для відновлення енергетики.
А 14 березня український лідер Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив розробити плани стійкості для міст та регіонів.
Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що в роботу вже вдалося повернути 3,5 ГВт генерації з понад 9 ГВт потужностей, які були частково втрачені внаслідок російських ударів.
