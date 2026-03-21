РФ повредила энергетику на Черниговщине: без света 430 тыс. человек
В Черниговской области российские оккупанты атаковали энергетический объект в Нежинском районе. В результате обстрела обесточены 430 тысяч абонентов.
Об этом сообщила пресс-служба АО "Черниговоблэнерго" в субботу, 21 марта, передает Новини.LIVE.
Обесточивание в Черниговской области
В результате российской атаки на энергообъект обесточены потребители в трех районах области:
- Нежинском;
- Прилуцком;
- Черниговском.
"Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам", — говорится в сообщении.
Отметим, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Украине нужно почти 278 миллиардов гривен для восстановления энергетики.
А 14 марта украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил разработать планы устойчивости для городов и регионов.
Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что в работу уже удалось вернуть 3,5 ГВт генерации из более 9 ГВт мощностей, которые были частично потеряны в результате российских ударов.
