РФ повредила энергетику на Черниговщине: без света 430 тыс. человек

Поврежденный трансформатор в Украине после российского обстрела. Фото: ДТЭК

В Черниговской области российские оккупанты атаковали энергетический объект в Нежинском районе. В результате обстрела обесточены 430 тысяч абонентов.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Черниговоблэнерго" в субботу, 21 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Обесточивание в Черниговской области

В результате российской атаки на энергообъект обесточены потребители в трех районах области:

Нежинском;

Прилуцком;

Черниговском.

"Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам", — говорится в сообщении.

Отметим, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Украине нужно почти 278 миллиардов гривен для восстановления энергетики.

А 14 марта украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил разработать планы устойчивости для городов и регионов.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что в работу уже удалось вернуть 3,5 ГВт генерации из более 9 ГВт мощностей, которые были частично потеряны в результате российских ударов.