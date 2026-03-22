Головна Новини дня Зеленський назвав, скільки цілей випустила Росія за тиждень

Дата публікації: 22 березня 2026 11:27
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський розповів, скільки цілей випустила Росія по Україні за минулий тиждень. Крім того, він повідомив, що через полегшення санкцій Москва збільшила обсяги продажу сирої нафти для заробітку на свою війну.

Про це глава держави повідомив у Facebook у неділю, 22 березня, передає Новини.LIVE.

Упродовж минулого тижня Росія випустила по Україні:

  • майже 1550 ударних дронів;
  • понад 1260 керованих авіаційних авіабомб;
  • дві ракети.

Новина доповнюється...

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
