Зеленський назвав, скільки цілей випустила Росія за тиждень

Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський розповів, скільки цілей випустила Росія по Україні за минулий тиждень. Крім того, він повідомив, що через полегшення санкцій Москва збільшила обсяги продажу сирої нафти для заробітку на свою війну.

Про це глава держави повідомив у Facebook у неділю, 22 березня, передає Новини.LIVE.

Російська війна проти України

Упродовж минулого тижня Росія випустила по Україні:

майже 1550 ударних дронів;

понад 1260 керованих авіаційних авіабомб;

дві ракети.

Новина доповнюється...