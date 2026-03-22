Росія завдала 700 ударів по Запорізькій області: є загиблі

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти упродовж доби атакували 39 населених пунктів Запорізької області. Загалом зафіксовано 700 ударів. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у неділю, 22 березня, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Запорізької області

Внаслідок російських ударів загинуло двоє людей, ще вісім отримали поранення.

"Війська РФ здійснили 23 авіаудари по Веселянці, Оріхову, Гуляйпільському, Заливному, Шевченківському, Терсянці, Новому Полю, Самійливці, Широкому, Рівному, Копанях, Чарівному, Верхній Терсі, Воздвижівці", — розповів Федоров.

Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: Запорізька ОВА

Також 395 дронів різної модифікації атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Бабурку, Біленьке, Лисогірку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Мирне, Гірке, Зелене, Варварівку, Прилуки, Добропілля, Цвіткове.

Крім того, зафіксовано пʼять обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Варварівці та Малій Токмачці.

А ще 277 артилерійських ударів російські окупанти завдали по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівці, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю, Прилуках.

Федоров повідомив, що загалом надійшло 76 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель та обʼєктів інфраструктури.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 березня у Чернігівській області Росія атакувала енергетичний обʼєкт, внаслідок чого були знеструмлені споживачі.

Крім того, нещодавно окупанти атакували Сумщину та вбили трьох людей. Також відомо про 13 поранених.