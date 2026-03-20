На Сумщині через російські обстріли загинули троє людей

Поліцейський біля авто, в яке вдарили росіяни. Фото: Нацполіція

Росіяни продовжують безперервно атакувати Сумську область. Внаслідок численних ударів ворога загинули троє людей. Ще 13 жителів області отримали поранення через російські обстріли.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Нацполіції у п'ятницю, 20 березня.

Наслідки обстрілів Сумщини

У Хутір-Михайлівській громаді на Сумщині через удари РФ загинули двоє чоловіків віком 37 та 33 роки. Також є поранені — 54-річний та 40-річний чоловіки.

Поліцейські на місці атаки на Сумщині. Фото: Нацполіція

Великописарівську громаду окупанти атакували ворожими дронами, загинув 62-річний чоловік. Ще один місцевий житель отримав поранення.

По Есманьській громаді росіяни вдарили керованою авіабомбою. Через атаку постраждали четверо цивільних: два чоловіки та дві жінки.

Дим здіймається над населеним пунктом через російський обстріл. Фото: Нацполіція

Ворожий безпілотник влучив по цивільному автомобілю у Ворожбянській громаді. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків. Через удар дрона також поранений чоловік у Хотінській громаді.

Автомобіль, в який влучив безпілотник РФ. Фото: Нацполіція

Атакували окупанти й Сумську громаду. Через удар безпілотника троє чоловіків отримали поранення.

Обстріли інших областей

У ніч проти 20 березня росіяни також атакували Запорізький район. Через обстріли загинула людина, є постраждалі.

Напередодні у Біленькому Запорізької області авіабомбою росіяни атакували місцевий ринок. Через обстріл постраждала 48-річна жінка.

19 березня через російські обстріли було зафіксовано знеструмлення у трьох областях: Запорізькій, Харківській та Сумській.

