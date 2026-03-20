Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Сумщині через російські обстріли загинули троє людей

На Сумщині через російські обстріли загинули троє людей

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 08:21
Поліцейський біля авто, в яке вдарили росіяни. Фото: Нацполіція

Росіяни продовжують безперервно атакувати Сумську область. Внаслідок численних ударів ворога загинули троє людей. Ще 13 жителів області отримали поранення через російські обстріли.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Нацполіції у п'ятницю, 20 березня.

Читайте також:

Наслідки обстрілів Сумщини

У Хутір-Михайлівській громаді на Сумщині через удари РФ загинули двоє чоловіків віком 37 та 33 роки. Також є поранені — 54-річний та 40-річний чоловіки.

Поліцейські на місці атаки на Сумщині. Фото: Нацполіція

Великописарівську громаду окупанти атакували ворожими дронами, загинув 62-річний чоловік. Ще один місцевий житель отримав поранення.

По Есманьській громаді росіяни вдарили керованою авіабомбою. Через атаку постраждали четверо цивільних: два чоловіки та дві жінки.

Дим здіймається над населеним пунктом через російський обстріл. Фото: Нацполіція

Ворожий безпілотник влучив по цивільному автомобілю у Ворожбянській громаді. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків. Через удар дрона також поранений чоловік у Хотінській громаді.

Автомобіль, в який влучив безпілотник РФ. Фото: Нацполіція

Атакували окупанти й Сумську громаду. Через удар безпілотника троє чоловіків отримали поранення.

Обстріли інших областей

У ніч проти 20 березня росіяни також атакували Запорізький район. Через обстріли загинула людина, є постраждалі.

Напередодні у Біленькому Запорізької області авіабомбою росіяни атакували місцевий ринок. Через обстріл постраждала 48-річна жінка.

19 березня через російські обстріли було зафіксовано знеструмлення у трьох областях: Запорізькій, Харківській та Сумській.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

Сумська область обстріли війна в Україні
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації