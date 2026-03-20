На Сумщині через російські обстріли загинули троє людей
Росіяни продовжують безперервно атакувати Сумську область. Внаслідок численних ударів ворога загинули троє людей. Ще 13 жителів області отримали поранення через російські обстріли.
Наслідки обстрілів Сумщини
У Хутір-Михайлівській громаді на Сумщині через удари РФ загинули двоє чоловіків віком 37 та 33 роки. Також є поранені — 54-річний та 40-річний чоловіки.
Великописарівську громаду окупанти атакували ворожими дронами, загинув 62-річний чоловік. Ще один місцевий житель отримав поранення.
По Есманьській громаді росіяни вдарили керованою авіабомбою. Через атаку постраждали четверо цивільних: два чоловіки та дві жінки.
Ворожий безпілотник влучив по цивільному автомобілю у Ворожбянській громаді. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків. Через удар дрона також поранений чоловік у Хотінській громаді.
Атакували окупанти й Сумську громаду. Через удар безпілотника троє чоловіків отримали поранення.
Обстріли інших областей
У ніч проти 20 березня росіяни також атакували Запорізький район. Через обстріли загинула людина, є постраждалі.
Напередодні у Біленькому Запорізької області авіабомбою росіяни атакували місцевий ринок. Через обстріл постраждала 48-річна жінка.
19 березня через російські обстріли було зафіксовано знеструмлення у трьох областях: Запорізькій, Харківській та Сумській.
