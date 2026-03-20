На Сумщине из-за российских обстрелов погибли три человека
Россияне продолжают непрерывно атаковать Сумскую область. В результате многочисленных ударов врага погибли три человека. Еще 13 жителей области получили ранения из-за российских обстрелов.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Нацполиции в пятницу, 20 марта.
Последствия обстрелов Сумщины
В Хутор-Михайловской общине Сумской области из-за ударов РФ погибли двое мужчин в возрасте 37 и 33 года. Также есть раненые — 54-летний и 40-летний мужчины.
Великописаревскую общину оккупанты атаковали вражескими дронами, погиб 62-летний мужчина. Еще один местный житель получил ранения.
По Есманьской общине россияне ударили управляемой авиабомбой. Из-за атаки пострадали четверо гражданских: два мужчины и две женщины.
Вражеский беспилотник попал по гражданскому автомобилю в Ворожбянской общине. В результате атаки пострадали двое мужчин. Из-за удара дрона также ранен мужчина в Хотинской общине.
Атаковали оккупанты и Сумскую общину. Из-за удара беспилотника трое мужчин получили ранения.
Обстрелы других областей
В ночь на 20 марта россияне также атаковали Запорожский район. Из-за обстрелов погиб человек, есть пострадавшие.
Накануне в Беленьком Запорожской области авиабомбой россияне атаковали местный рынок. Из-за обстрела пострадала 48-летняя женщина.
19 марта из-за российских обстрелов было зафиксировано обесточивание в трех областях: Запорожской, Харьковской и Сумской.
