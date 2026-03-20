На Сумщине из-за российских обстрелов погибли три человека

Полицейский возле авто, в которое ударили россияне. Фото: Нацполиция

Россияне продолжают непрерывно атаковать Сумскую область. В результате многочисленных ударов врага погибли три человека. Еще 13 жителей области получили ранения из-за российских обстрелов.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Нацполиции в пятницу, 20 марта.

Последствия обстрелов Сумщины

В Хутор-Михайловской общине Сумской области из-за ударов РФ погибли двое мужчин в возрасте 37 и 33 года. Также есть раненые — 54-летний и 40-летний мужчины.

Полицейские на месте атаки на Сумщине. Фото: Нацполиция

Великописаревскую общину оккупанты атаковали вражескими дронами, погиб 62-летний мужчина. Еще один местный житель получил ранения.

По Есманьской общине россияне ударили управляемой авиабомбой. Из-за атаки пострадали четверо гражданских: два мужчины и две женщины.

Дым поднимается над населенным пунктом из-за российского обстрела. Фото: Нацполиция

Вражеский беспилотник попал по гражданскому автомобилю в Ворожбянской общине. В результате атаки пострадали двое мужчин. Из-за удара дрона также ранен мужчина в Хотинской общине.

Автомобиль, в который попал беспилотник РФ. Фото: Нацполиция

Атаковали оккупанты и Сумскую общину. Из-за удара беспилотника трое мужчин получили ранения.

Обстрелы других областей

В ночь на 20 марта россияне также атаковали Запорожский район. Из-за обстрелов погиб человек, есть пострадавшие.

Накануне в Беленьком Запорожской области авиабомбой россияне атаковали местный рынок. Из-за обстрела пострадала 48-летняя женщина.

19 марта из-за российских обстрелов было зафиксировано обесточивание в трех областях: Запорожской, Харьковской и Сумской.

