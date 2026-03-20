Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
На Сумщине из-за российских обстрелов погибли три человека

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 08:21
Полицейский возле авто, в которое ударили россияне. Фото: Нацполиция

Россияне продолжают непрерывно атаковать Сумскую область. В результате многочисленных ударов врага погибли три человека. Еще 13 жителей области получили ранения из-за российских обстрелов.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Нацполиции в пятницу, 20 марта.

Читайте также:

Последствия обстрелов Сумщины

В Хутор-Михайловской общине Сумской области из-за ударов РФ погибли двое мужчин в возрасте 37 и 33 года. Также есть раненые — 54-летний и 40-летний мужчины.

Росіяни вбили трьох людей на Сумщині через обстріли 20 березня
Полицейские на месте атаки на Сумщине. Фото: Нацполиция

Великописаревскую общину оккупанты атаковали вражескими дронами, погиб 62-летний мужчина. Еще один местный житель получил ранения.

По Есманьской общине россияне ударили управляемой авиабомбой. Из-за атаки пострадали четверо гражданских: два мужчины и две женщины.

Росіяни вбили трьох людей на Сумщині через обстріли 20 березня
Дым поднимается над населенным пунктом из-за российского обстрела. Фото: Нацполиция

Вражеский беспилотник попал по гражданскому автомобилю в Ворожбянской общине. В результате атаки пострадали двое мужчин. Из-за удара дрона также ранен мужчина в Хотинской общине.

Росіяни вбили трьох людей на Сумщині через обстріли 20 березня
Автомобиль, в который попал беспилотник РФ. Фото: Нацполиция

Атаковали оккупанты и Сумскую общину. Из-за удара беспилотника трое мужчин получили ранения.

Обстрелы других областей

В ночь на 20 марта россияне также атаковали Запорожский район. Из-за обстрелов погиб человек, есть пострадавшие.

Накануне в Беленьком Запорожской области авиабомбой россияне атаковали местный рынок. Из-за обстрела пострадала 48-летняя женщина.

19 марта из-за российских обстрелов было зафиксировано обесточивание в трех областях: Запорожской, Харьковской и Сумской.

Сумская область обстрелы война в Украине
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации