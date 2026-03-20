Главная Новости дня В Запорожском районе разрушены дома и есть жертвы: среди них ребенок

В Запорожском районе разрушены дома и есть жертвы: среди них ребенок

Дата публикации 20 марта 2026 05:59
Обстрел Запорожского района 20 марта - разрушены дома, погибла женщина и есть пострадавшие
Спасатели разбирают обломки. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на пятницу, 20 марта, нанесли удары по Запорожскому району. В результате обстрела зафиксированы разрушения, есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской областной государственной администрации.

Согласно публикаций главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, ночью и под утро для региона была угроза применения дронов, КАБов и баллистики. Уже в 05:46 он написал о разрушениях, пострадавших и показал первые кадры последствий атаки.

"Погибла 30-летняя женщина, а 48-летний мужчина и 10-летний мальчик получили ранения. Ночью россияне атаковали Запорожский район. Нанесли два удара, в результате которых разрушены частные дома", — говорится в сообщении.

В Запорожском районе разрушены дома и есть жертвы: среди них ребенок - фото 1
Пост Федорова о последствиях обстрела Запорожского района. Фото: скриншот

Напомним, что 19 марта россияне атаковали утром несколько населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрелов один человек погиб и двое пострадали.

Также мы писали, что враг прошлым утром атаковал инфраструктуру Запорожья, из-за чего без света осталось несколько десятков тысяч абонентов.

Запорожская область обстрелы война в Украине погибшие разрушения пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
