Обстріл Запорізького району 20 березня - зруйновані будинки, загинула жінка і є постраждалі

Рятувальники розбирають уламки. Фото: ДСНС

Російські окупанти в ніч проти п'ятниці, 20 березня, завдали ударів по Запорізькому району. Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування, є загиблий та постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької обласної державної адміністрації.

Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Запорізького району 20 березня

Згідно публікацій глави Запорізької ОВА Івана Федорова, вночі та під ранок для регіону була загроза застосування дронів, КАБів та балістики. Вже о 05:46 він написав про руйнування, постраждалих і показав перші кадри наслідків атаки.

"Загинула 30-річна жінка, а 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик зазнали поранень. Вночі росіяни атакували Запорізький район. Завдали два удари, внаслідок яких зруйновані приватні будинки", — йдеться у повідомленні.

Пост Федорова про наслідки обстрілу Запорізького району. Фото: скриншот

