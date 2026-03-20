Обстріл Запорізького району 20 березня - зруйновані будинки, загинула жінка і є постраждалі

У Запорізькому районі зруйновані будинки та є жертви: серед них дитина
Російські окупанти в ніч проти п'ятниці, 20 березня, завдали ударів по Запорізькому району. Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування, є загиблий та постраждалі.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької обласної державної адміністрації.
Перші наслідки обстрілу Запорізького району 20 березня
Згідно публікацій глави Запорізької ОВА Івана Федорова, вночі та під ранок для регіону була загроза застосування дронів, КАБів та балістики. Вже о 05:46 він написав про руйнування, постраждалих і показав перші кадри наслідків атаки.
"Загинула 30-річна жінка, а 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик зазнали поранень. Вночі росіяни атакували Запорізький район. Завдали два удари, внаслідок яких зруйновані приватні будинки", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 19 березня росіяни атакували вранці кілька населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула і двоє постраждали.
Також ми писали, що ворог минулого ранку атакував інфраструктуру Запоріжжя, через що без світла залишилося кілька десятків тисяч абонентів.
Читайте Новини.LIVE!