Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Запорізькому районі зруйновані будинки та є жертви: серед них дитина

У Запорізькому районі зруйновані будинки та є жертви: серед них дитина

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 05:59
Обстріл Запорізького району 20 березня - зруйновані будинки, загинула жінка і є постраждалі
Рятувальники розбирають уламки. Фото: ДСНС

Російські окупанти в ніч проти п'ятниці, 20 березня, завдали ударів по Запорізькому району. Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування, є загиблий та постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької обласної державної адміністрації.

Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Запорізького району 20 березня

Згідно публікацій глави Запорізької ОВА Івана Федорова, вночі та під ранок для регіону була загроза застосування дронів, КАБів та балістики. Вже о 05:46 він написав про руйнування, постраждалих і показав перші кадри наслідків атаки.

"Загинула 30-річна жінка, а 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик зазнали поранень. Вночі росіяни атакували Запорізький район. Завдали два удари, внаслідок яких зруйновані приватні будинки", — йдеться у повідомленні.

Пост Федорова про наслідки обстрілу Запорізького району. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 19 березня росіяни атакували вранці кілька населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула і двоє постраждали.

Також ми писали, що ворог минулого ранку атакував інфраструктуру Запоріжжя, через що без світла залишилося кілька десятків тисяч абонентів.

Запорізька область обстріли війна в Україні загиблі руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації