Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия нанесла 700 ударов по Запорожской области: есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 22 марта 2026 10:04
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в течение суток атаковали 39 населенных пунктов Запорожской области. Всего зафиксировано 700 ударов. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в воскресенье, 22 марта, передает Новини.LIVE.

В результате российских ударов погибли два человека, еще восемь получили ранения.

"Войска РФ совершили 23 авиаудара по Веселянке, Орехову, Гуляйпольскому, Заливному, Шевченковскому, Терсянке, Новому Полю, Самойловке, Широкому, Ровному, Копаням, Волшебному, Верхней Терсе, Воздвижевке",- рассказал Федоров.

Наслідки російського обстрілу Запорізької області
Последствия российского обстрела Запорожской области. Фото: Запорожская ОГА

Также 395 дронов различных модификаций атаковали Запорожье, Новониколаевку, Бабурку, Беленькое, Лысогорку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновку, Малые Щербаки, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Мирное, Горкое, Зеленое, Варваривку, Прилуки, Доброполье, Цветковое.

Кроме того, зафиксировано пять обстрелов из РСЗО по Железнодорожному, Варваровке и Малой Токмачке.

А еще 277 артиллерийских ударов российские оккупанты нанесли по Степногорску, Приморскому, Степному, Павловке, Лукьяновке, Малым Щербакам, Гуляйполю, Железнодорожному, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Волшебному, Белогорью, Зеленому, Варваровке, Доброполью, Прилукам.

Федоров сообщил, что всего поступило 76 сообщений о повреждении жилья, нежилых зданий и объектов инфраструктуры.

null
Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 22 марта в Черниговской области Россия атаковала энергетический объект, в результате чего были обесточены потребители.

Кроме того, недавно оккупанты атаковали Сумскую область и убили трех человек. Также известно о 13 раненых.

война Украина Запорожская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации