Россия нанесла 700 ударов по Запорожской области: есть погибшие

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела.

Российские оккупанты в течение суток атаковали 39 населенных пунктов Запорожской области. Всего зафиксировано 700 ударов. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в воскресенье, 22 марта, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Запорожской области

В результате российских ударов погибли два человека, еще восемь получили ранения.

"Войска РФ совершили 23 авиаудара по Веселянке, Орехову, Гуляйпольскому, Заливному, Шевченковскому, Терсянке, Новому Полю, Самойловке, Широкому, Ровному, Копаням, Волшебному, Верхней Терсе, Воздвижевке",- рассказал Федоров.

Также 395 дронов различных модификаций атаковали Запорожье, Новониколаевку, Бабурку, Беленькое, Лысогорку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновку, Малые Щербаки, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Мирное, Горкое, Зеленое, Варваривку, Прилуки, Доброполье, Цветковое.

Кроме того, зафиксировано пять обстрелов из РСЗО по Железнодорожному, Варваровке и Малой Токмачке.

А еще 277 артиллерийских ударов российские оккупанты нанесли по Степногорску, Приморскому, Степному, Павловке, Лукьяновке, Малым Щербакам, Гуляйполю, Железнодорожному, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Волшебному, Белогорью, Зеленому, Варваровке, Доброполью, Прилукам.

Федоров сообщил, что всего поступило 76 сообщений о повреждении жилья, нежилых зданий и объектов инфраструктуры.

Напомним, 22 марта в Черниговской области Россия атаковала энергетический объект, в результате чего были обесточены потребители.

Кроме того, недавно оккупанты атаковали Сумскую область и убили трех человек. Также известно о 13 раненых.