Россияне атакуют Украину крылатыми ракетами: где угроза ударов

Дата публикации 24 марта 2026 04:33
Россия атакует Украину ракетами 24 марта
Ракета в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

Российские оккупанты в ночь на 24 марта запустили по Украине крылатые ракеты. Вражеские цели уже фиксируются над нашей страной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Ракетный обстрел Украины утром 24 марта

Заметим, что вечером 23 марта россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160МС. Уже 02:44 враг осуществил пуски крылатых ракет, и сейчас цели противника уже над Украиной. Они залетели через Херсонскую область.

"Группы крылатых ракет на Херсонщине курсом на Николаевщину", — говорится в сообщении 04:24.

Впоследствии была информация, что группа ракет на Николаевщине держат северо-западный курс на Винницкую область. В то же время мониторинговые каналы пишут, что над Украиной сейчас уже более 10 крылатых ракет.

Обновлено в 04:42

Над Украиной уже вторая волна ракет, тоже с Херсонской курсом на Николаевскую область. Также группа ракет фиксируется над Кировоградской областью.

Україна під ударом ракет 24 березня
Воздушные силы ВСУ фиксируют крылатые ракеты над Украиной. Фото: скриншот

Обновлено в 05:11

По данным Военно-воздушных сил, в Украину через Черниговскую область прилетела ещё одна группа ракет. Они направлялись в Киевскую область и на данный момент уже находятся на территории Киевской области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:33 воздушную тревогу объявили почти по всей территории Украины.

Россияне атакуют Украину крылатыми ракетами: где угроза ударов - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью враг атаковал Запорожье дронами и баллистикой. В городе зафиксировано попадание в многоэтажку, повреждено много других домов и есть пострадавшие.

Кроме того, враг ударил дронами и баллистикой по Полтаве. В городе тоже повреждены многоквартирные дома, есть жертвы и пострадавшие.

обстрелы война в Украине Россия ракетный удар крылатые ракеты Ту-95
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
