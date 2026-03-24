Главная Новости дня В Полтаве после ударов РФ повреждены дома и отель, есть жертвы

В Полтаве после ударов РФ повреждены дома и отель, есть жертвы

Дата публикации 24 марта 2026 03:43
В Полтаве после ударов РФ повреждены дома и отель 24 марта
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Россияне в ночь на 24 марта атаковали Полтаву дронами и баллистикой. Сейчас в Полтавской общине повреждены дома, отель, и произошли пожары.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Виталия Дякивнича.

Читайте также:

Первые последствия обстрела Полтавской общины 24 марта

"Информация по состоянию на 3:25. В результате вражеской атаки в Полтавской общине зафиксировано повреждение жилых домов и гостиницы. Возникли пожары", — говорится в сообщении.

Виталий Дякивнич добавил, что сейчас все службы работают на местах. Информация о пострадавших уточняется.

Обновлено в 03:47

Глава ОВА сообщил, что в результате атаки два человека погибли и еще семь пострадали. Сейчас медики оказывают им помощь.

Напомним, что под ударом дронов и ракет сегодня ночью также Запорожье. В городе зафиксировано попадание в дом, разрушения и пожары.

Также мы писали, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и, вероятно, осуществили пуски крылатых ракет по Украине.

обстрелы Полтава война в Украине Россия разрушения отель
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
