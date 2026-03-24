У Полтаві після ударів РФ пошкоджено будинки і готель 24 березня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Росіяни в ніч проти 24 березня атакували Полтаву дронами та балістикою. Наразі у Полтавській громаді пошкоджені будинки, готель, та сталися пожежі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Перші наслідки обстрілу Полтавської громади 24 березня

"Інформація станом на 3:25. Унаслідок ворожої атаки у Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків та готелю. Виникли пожежі", — йдеться у повідомленні.

Віталій Дяківнич додав, що наразі всі служби працюють на місцях. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлено о 03:47

Глава ОВА повідомив, що внаслідок атаки двоє людей загинули і ще сім постраждали. Наразі медики надають їм допомогу.

Нагадаємо, що під ударом дронів та ракет сьогодні вночі також Запоріжжя. У місті зафіксовано влучання в будинок, руйнування та пожежі.

Також ми писали, що росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і, ймовірно, здійснили пуски крилатих ракет по Україні.