Головна Новини дня У Полтаві після ударів РФ пошкоджені будинки і готель, є жертви

У Полтаві після ударів РФ пошкоджені будинки і готель, є жертви

Дата публікації: 24 березня 2026 03:43
У Полтаві після ударів РФ пошкоджено будинки і готель 24 березня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Росіяни в ніч проти 24 березня атакували Полтаву дронами та балістикою. Наразі у Полтавській громаді пошкоджені будинки, готель, та сталися пожежі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

"Інформація станом на 3:25. Унаслідок ворожої атаки у Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків та готелю. Виникли пожежі", — йдеться у повідомленні.

Віталій Дяківнич додав, що наразі всі служби працюють на місцях. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлено о 03:47

Глава ОВА повідомив, що внаслідок атаки двоє людей загинули і ще сім постраждали. Наразі медики надають їм допомогу.

Нагадаємо, що під ударом дронів та ракет сьогодні вночі також Запоріжжя. У місті зафіксовано влучання в будинок, руйнування та пожежі.

Також ми писали, що росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і, ймовірно, здійснили пуски крилатих ракет по Україні.

обстріли Полтава війна в Україні Росія руйнування готель
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
