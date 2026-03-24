В Полтавской громаде после атаки РФ погибли два человека: фото
Ночная российская атака в ночь на вторник, 24 марта, по Полтавской общине привела к разрушениям и пожарам. Известно о двух погибших и одиннадцати травмированных. Также есть существенные повреждения и разрушения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, передает Новини.LIVE.
Последствия атаки России по Полтавской области 24 марта
В Полтавской общине в результате вражеской атаки повреждены жилые дома и отель. После удара возникли пожары, на местах сразу начали работать все профильные службы.
В 3:25 Виталий Дякивнич сообщил о повреждениях в жилой застройке и гостинице, а также о возгорании после атаки. Уже в 3:40 появились уточненные данные о жертвах и раненых. Было известно, что в результате атаки погибли два человека, еще семеро получили травмы. Пострадавшим оказывали необходимую медицинскую помощь.
Впоследствии количество травмированных возросло. По состоянию на 4:00 сообщалось уже об одиннадцати раненых.
Ночью во вторник, 24 марта, Россия начала массированную комбинированную атаку с применением дронов и ракет различных типов.
Известно, что под атакой оказалось несколько регионов Украины. Мощные взрывы прогремели ночью и в Запорожье, где возникли масштабные пожары и есть жертвы.
Читайте Новини.LIVE!