В Полтавской громаде после атаки РФ погибли два человека: фото

В Полтавской громаде после атаки РФ погибли два человека: фото

Дата публикации 24 марта 2026 07:28
В Полтавской громаде после атаки РФ погибли два человека: фото
Изуродованные окна в жилой многоэтажке. Фото: Суспільне.Полтава

Ночная российская атака в ночь на вторник, 24 марта, по Полтавской общине привела к разрушениям и пожарам. Известно о двух погибших и одиннадцати травмированных. Также есть существенные повреждения и разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, передает Новини.LIVE.

Последствия атаки России по Полтавской области 24 марта

В Полтавской общине в результате вражеской атаки повреждены жилые дома и отель. После удара возникли пожары, на местах сразу начали работать все профильные службы.

Удари по Полтавській області 24 березня
В многоэтажке выбиты все окна от взрывов. Фото: Суспільне.Полтава
Наслідки атаки РФ по Полтавщині
Руины дома, фото: Суспільне.Полтава

В 3:25 Виталий Дякивнич сообщил о повреждениях в жилой застройке и гостинице, а также о возгорании после атаки. Уже в 3:40 появились уточненные данные о жертвах и раненых. Было известно, что в результате атаки погибли два человека, еще семеро получили травмы. Пострадавшим оказывали необходимую медицинскую помощь.

Люди очікують на допомогу від волонтерів у Полтаві
Люди ждут помощи от волонтеров и властей. Фото: Суспільне.Полтава
Пошкоджені будинки в Полтавській області 24 березня
Поврежденная многоэтажка. Фото: Суспільне.Полтава

Впоследствии количество травмированных возросло. По состоянию на 4:00 сообщалось уже об одиннадцати раненых.

Ночью во вторник, 24 марта, Россия начала массированную комбинированную атаку с применением дронов и ракет различных типов.

Известно, что под атакой оказалось несколько регионов Украины. Мощные взрывы прогремели ночью и в Запорожье, где возникли масштабные пожары и есть жертвы.

обстрелы Полтава Полтавская область
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
