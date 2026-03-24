Силы ПВО выдержали массированную российскую атаку: что сбито за ночь

Силы ПВО выдержали массированную российскую атаку: что сбито за ночь

Дата публикации 24 марта 2026 10:44
Силы ПВО выдержали массированную российскую атаку: что было сбито за ночь
Военные из мобильно-огневой группы. Фото: Воздушные силы ВСУ

С вечера 23 марта Украина отражала одну из масштабных воздушных атак, в которой зафиксировали 426 средств воздушного нападения. Большинство целей удалось сбить или подавить, однако были и попадания ракет и ударных дронов, а в небе утром еще оставались вражеские беспилотники.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Начиная с 18:00 23 марта и в течение ночи 24 марта российская армия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Для атаки враг использовал ударные беспилотники, а также ракеты воздушного и наземного базирования.

По данным радиотехнических войск Воздушных Сил, всего было зафиксировано 426 средств воздушного нападения. Речь идет о семи баллистических ракетах Искандер-М/С-400, запущенных из Курской области РФ и временно оккупированной территории Донецкой области, 18 крылатых ракет Х-101, которые враг выпустил из воздушного пространства над Каспийским морем, пять крылатых ракет Искандер-К из Брянской области РФ.

Также были применены четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31, пуски которых зафиксировали из Курской области РФ и временно оккупированной части Донецкой области.

Отдельно за ночь зафиксировали 392 ударных беспилотника типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и другие дроны.

Статистика сбитых дронов по состоянию на 24 марта в 09:00. Фото: Воздушные силы ВСУ

Предварительно по состоянию на 09:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 390 целей. Среди них 25 ракет и 365 беспилотников различных типов. В частности, уничтожено 18 крылатых ракет Х-101, пять крылатых ракет Искандер-К и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Также сбито или подавлено 365 вражеских БпЛА.

Впрочем, было зафиксировано попадание шести ракет и 27 ударных беспилотников в 22 локациях. Еще на десяти локациях зафиксировали падение обломков сбитых дронов.

Известно, что в Полтаве и в Запорожье есть серьезные разрушения и жертвы среди гражданских в результате российских атак. В Полтаве погибли два человека.

Также Россия атаковала дроном по электричке в Харьковской области, когда поезд стоял на остановке в ожидании пассажиров. От удара погиб мужчина.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
