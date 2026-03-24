Более 40 пострадавших: Зеленский о последствиях атаки РФ

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях атаки РФ на Украину 24 марта. Он отметил, что уже известно о более 40 пострадавших.

Сегодня фактически все сутки с ночи Россия бьет по Украине "шахедами". Был массированный удар ночью: и ракеты, и "шахэды". Весь день - новые волны дронов. Более 550 дронов различных типов именно за день, значительное количество - именно "шахеды". География этого удара очень широкая. И хотя большую часть дронов удалось сбить - точно более 500 сбитий, - все равно, к сожалению, есть попадания - во Львове, Франковске, Тернополе, Виннице, Житомире, также в Хмельницкой области, Ровенской области, в Харьковской области, на Днепровщине. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. По состоянию на сейчас известно о более чем 40 пострадавших, и среди них - пятеро детей. Всем оказывается необходимая помощь.

Среди мишеней у россиян энергетика - это основное, они продолжают свою операцию, чтобы сломать Украину и нашу энергосистему. К сожалению, есть попадания также в обычные дома - атакованы центры наших городов, исторический центр Львова. Был пожар в зданиях церкви Святого Андрея во Львове. История этой церкви восходит еще к началу XVII века. Иранские "шахеды", модернизированные Россией, бьют по церкви во Львове - это абсолютное извращение, и только таким, как Путин, может это нравиться. Во Франковске был поврежден родильный дом.

Масштаб этой атаки свидетельствует очень четко, что нет у России намерения реально заканчивать эту войну. А если учесть, что Россия еще и помогает иранскому режиму наносить удары по всему региону, то вывод вполне очевиден: без дополнительного и сильного давления на Россию, без ощутимых российских потерь у них там, в Москве, не появится желание отходить от войны, как-то привыкать снова к миру.

Новость дополняется...