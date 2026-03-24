Удар "Шахеда" по дому в Днепре: количество пострадавших растет

Повреждения дома в Днепре от взрыва. Фото: Днепропетровская ОГА

Российский удар по Днепру во вторник, 24 марта, задел не только 14-этажный дом. В городе уже сообщают о повреждении восьми многоквартирных домов и двух детсадов, а возле искореженной многоэтажки продолжаются спасательные и восстановительные работы. Также известно о состоянии пострадавших.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Последствия российского удара по Днепру

В Днепре после утренней атаки россиян, которые ударили "Шахедом" по 14-этажному дому во вторник, 24 марта, на месте продолжают работать все службы.

Возле поврежденной многоэтажки работают спасатели, медики, коммунальщики, полицейские и благотворители.

Выбитые окна и изуродованный фасад дома. Фото: Днепропетровская ОГА

Разрушения в доме в результате взрыва. Фото: Днепропетровская ОГА

Повреждения дома в Днепре. Фото: Днепропетровская ОГА

Как заявил председатель Днепропетровской ОВА Александро Ганжа, в результате утренней атаки на Днепр уже известно о девяти раненых. Среди них есть полуторагодовалый мальчик. Ребенка госпитализировали, а его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Коммунальщики убирают территорию. Фото: Днепропетровская ОГА

Женщины утешают друг друга. Фото: Днепропетровская ОГА

Ударом повредило не только саму 14-этажку. В городе зафиксировали разрушения еще в восьми многоквартирных домах, также пострадали два детских сада.

Россия продолжает истреблять гражданское население Украины. В ООН озвучили новую статистику смертей среди гражданских в Украине, а также сумму ущерба.

В ночь на 24 марта Россия устроила очередную массированную атаку по Украине и применила различные типы дронов и ракет. Известно о погибших и раненых. В частности, два человека погибли на Полтавщине, а в Харьковской области из-за удара дрона по электричке погиб пассажир.