Удар "Шахеда" по будинку в Дніпрі: кількість постраждалих зростає

Пошкодження будинку в Дніпрі від вибуху.

Російський удар по Дніпру у вівторок, 24 березня, зачепив не лише 14-поверховий будинок. У місті вже повідомляють про пошкодження восьми багатоквартирних будинків і двох дитсадків, а біля понівеченої багатоповерхівки тривають рятувальні та відновлювальні роботи. Також відомо про стан постраждалих.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Наслідки російського удару по Дніпру

У Дніпрі після ранкової атаки росіян, які вдарили "Шахедом" по 14-поверховому будинку у вівторок, 24 березня, на місці продовжують працювати всі служби.

Біля пошкодженої багатоповерхівки працюють рятувальники, медики, комунальники, поліцейські та благодійники.

Вибиті вікна та понівечений фасад будинку.

Руйнування в будинку внаслідок вибуху.

Пошкодження будинку в Дніпрі.

Як заявив голова Дніпропетровської ОВА Олександро Ганжа, внаслідок ранкової атаки на Дніпро вже відомо про дев'ятьох поранених. Серед них є півторарічний хлопчик. Дитину госпіталізували, а її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Комунальники прибирають територію.

Жінки втішають одна одну.

Ударом пошкодило не лише саму 14-поверхівку. У місті зафіксували руйнування ще у восьми багатоквартирних будинках, також постраждали два дитячі садки.

В ніч проти 24 березня Росія влаштувала чергову масовану атаку по Україні та застосувала різні типи дронів й ракет. Відомо про загиблих та поранених. Зокрема, двоє людей загинуло на Полтавщині, а в Харківській області через удар дрона по електричці загинув пасажир.