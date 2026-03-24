Головна Новини дня Удар "Шахеда" по будинку в Дніпрі: кількість постраждалих зростає

Удар "Шахеда" по будинку в Дніпрі: кількість постраждалих зростає

Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 13:59
Удар Шахеда по будинку в Дніпрі: кількість постраждалих зростає
Пошкодження будинку в Дніпрі від вибуху. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російський удар по Дніпру у вівторок, 24 березня, зачепив не лише 14-поверховий будинок. У місті вже повідомляють про пошкодження восьми багатоквартирних будинків і двох дитсадків, а біля понівеченої багатоповерхівки тривають рятувальні та відновлювальні роботи. Також відомо про стан постраждалих.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Наслідки російського удару по Дніпру

У Дніпрі після ранкової атаки росіян, які вдарили "Шахедом" по 14-поверховому будинку у вівторок, 24 березня, на місці продовжують працювати всі служби.

Біля пошкодженої багатоповерхівки працюють рятувальники, медики, комунальники, поліцейські та благодійники.

Удар Шахедом по будинку в Дніпрі
Вибиті вікна та понівечений фасад будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА
Удар дрона по будинку в Дніпрі
Руйнування в будинку внаслідок вибуху. Фото: Дніпропетровська ОВА
Дніпро 24 березня дроновий удар
Пошкодження будинку в Дніпрі. Фото: Дніпропетровська ОВА

 

Як заявив голова Дніпропетровської ОВА Олександро Ганжа, внаслідок ранкової атаки на Дніпро вже відомо про дев'ятьох поранених. Серед них є півторарічний хлопчик. Дитину госпіталізували, а її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Дніпро вибух 24 березня через удар дрона по будинку
Комунальники прибирають територію. Фото: Дніпропетровська ОВА
Дніпро 24 березня
Жінки втішають одна одну. Фото: Дніпропетровська ОВА

Ударом пошкодило не лише саму 14-поверхівку. У місті зафіксували руйнування ще у восьми багатоквартирних будинках, також постраждали два дитячі садки.

Росія продовжує винищувати цивільне населення України. В ООН озвучили нову статистику смертей серед цивільних в Україні, а також суму збитків.

В ніч проти 24 березня Росія влаштувала чергову масовану атаку по Україні та застосувала різні типи дронів й ракет. Відомо про загиблих та поранених. Зокрема, двоє людей загинуло на Полтавщині, а в Харківській області через удар дрона по електричці загинув пасажир.

Дніпро дрони будинок
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
