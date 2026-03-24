Удар "Шахеда" по будинку в Дніпрі: кількість постраждалих зростає
Російський удар по Дніпру у вівторок, 24 березня, зачепив не лише 14-поверховий будинок. У місті вже повідомляють про пошкодження восьми багатоквартирних будинків і двох дитсадків, а біля понівеченої багатоповерхівки тривають рятувальні та відновлювальні роботи. Також відомо про стан постраждалих.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.
Наслідки російського удару по Дніпру
У Дніпрі після ранкової атаки росіян, які вдарили "Шахедом" по 14-поверховому будинку у вівторок, 24 березня, на місці продовжують працювати всі служби.
Біля пошкодженої багатоповерхівки працюють рятувальники, медики, комунальники, поліцейські та благодійники.
Як заявив голова Дніпропетровської ОВА Олександро Ганжа, внаслідок ранкової атаки на Дніпро вже відомо про дев'ятьох поранених. Серед них є півторарічний хлопчик. Дитину госпіталізували, а її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Ударом пошкодило не лише саму 14-поверхівку. У місті зафіксували руйнування ще у восьми багатоквартирних будинках, також постраждали два дитячі садки.
Росія продовжує винищувати цивільне населення України. В ООН озвучили нову статистику смертей серед цивільних в Україні, а також суму збитків.
В ніч проти 24 березня Росія влаштувала чергову масовану атаку по Україні та застосувала різні типи дронів й ракет. Відомо про загиблих та поранених. Зокрема, двоє людей загинуло на Полтавщині, а в Харківській області через удар дрона по електричці загинув пасажир.
