ООН озвучила нові дані про втрати серед цивільних в Україні

Загиблі люди внаслідок російської атаки по Запоріжжю 21 березня. Фото: REUTERS/Stringer

ООН офіційно зафіксувала понад 15 тисяч убитих цивільних в Україні від початку повномасштабного вторгнення, але реальна кількість жертв, імовірно, є більшою. В організації також звернули увагу на зростання втрат серед мирного населення, нищівні удари по інфраструктурі, мільйони біженців і колосальну суму, яка знадобиться на відбудову країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ заступниці генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарл.

Росія завдала колосальних збитків Україні під час війни та вбила тисячі цивільних

Розмарі Дікарло озвучила оновлені дані про втрати серед цивільного населення України за час повномасштабної війни. За підтвердженою інформацією Управління Верховного комісара ООН з прав людини, від початку вторгнення загинули 15 364 цивільні особи, серед яких 775 дітей. Ще 42 144 людини зазнали поранень, у тому числі 2588 дітей.

Водночас у самій ООН наголошують, що ці цифри не відображають повної картини, адже фактична кількість жертв, найімовірніше, значно вища. Окремо Дікарло звернула увагу, що в лютому цього року лише за один місяць, загинули щонайменше 188 цивільних, а 757 людей були поранені. Це на 45% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Під час виступу в Радбезі вона також заявила про збільшення кількості російських атак на залізничну та транспортну інфраструктуру України.

"Знищено 60% потужностей з видобутку газу й пошкоджено всі теплові електростанції країни, що призвело до постійних перебоїв з електроенергією, опаленням і водопостачанням по всій країні", — сказала Дікарло.

За словами Дікарло, масовані зимові атаки по енергетичній інфраструктурі фактично підвели українську енергосистему до межі повного колапсу.

У своєму виступі посадовиця навела і гуманітарні показники, які відображають масштаб наслідків війни. Нині за межами України залишаються понад 6,7 млн українських біженців. Ще більш як 3,7 млн людей мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Економічні втрати також вимірюється сотнями мільярдів доларів. За словами Дікарло, на відновлення та відбудову України протягом наступних десяти років знадобиться щонайменше 588 млрд доларів.

Також 11 березня в ООН визнали, що викрадання Росією українських дітей є воєнним злочином. За офіційними даними, слідчі надали факти та докази про вивіз щонайменше 1 205 дітей із п'яти областей України.

Раніше в ООН різко відповіли на заяву Росії про самовизначення Криму та Донбасу. Там закликали поважати закон та територіальну цілісність України.